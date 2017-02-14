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Altıeylül Belediyesi, 14 Şubat'ta çocuklara 'Vatan Sevgisi' aşıladı | Bursa haberleri

Balıkesir'in merkez Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çocuklara vatan ve bayrak sevgisini anlattı.

Altıeylül Belediyesi, 14 Şubatta çocuklara Vatan Sevgisi aşıladı | Bursa haberleri

14 Şubat 2017 12:47
Altıeylül Belediyesi, 14 Şubat'ta çocuklara 'Vatan Sevgisi' aşıladı - Tıkla İzle

Kırsal Konakpınar Mahallesi'nde okuyan 200'den fazla öğrenci ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı'na giderek çocuklara vatan müdafasını anlatan Kafaoğlu, ardından da miniklerle beraber sinemaya giderek 'Ertuğrul 1890' adlı filmi izledi. Altıeylül Belediyesi, hafta içi her gün kırsal mahallede okuyan 2 binden fazla çocuğu ücretsiz olarak sinemaya götürerek film izleme keyfi yaşatacak.

Altıeylül Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde farklı bir hizmete imza attı. Altıeylül'e bağlı Konakpınar kırsal mahallesinde taşımalı eğitim gören 200'den fazla çocuk belediye imkanları ile alınarak şehir merkezine getirildi. İlk olarak Altıeylül Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret eden çocuklara konuşan Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, vatan savunmasında şehit düşen başta Ömer Halisdemir olmak üzere Balıkesirli şehitler ile ilgili bilgi verdi. Çocukların dikkatle dinlediği Başkan Kafaoğlu, ardından anıtta fotoğrafı olan şehitlerle ilgili kısa bilgiler verdi.

15 Temmuz Şehitler Anıtı ziyareti sonrasında çocuklar bir alışveriş merkezinin sinema salonuna getirildi. Aralarında ilk kez sinemaya gidecek olan çocuklar büyük heyecan yaşarken, Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu sinemaya giren tüm çocuklara patlamış mısır ikram edileceğini söyledi. Büyük sevinç yaşayan çocuklar, farklı salonlarla gösterimi yapılan 'Ertuğrul 1890' , 'Çanakkale Yolun Sonu' ve '120' adlı filmleri izledi. Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu'nun film tercihi ise 'Ertuğrul 1890' filmi oldu. Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya ve çocuklarla film keyfi yaşayan Başkan Kafaoğlu, "Bugün kırsal mahallemizden gelen mutluluğu için çalışıyoruz. Altıeylül kırsalında bulunan çocukları 15 gün boyunca her gün 'Dersimiz Sinema' etkinliği çerçevesinde çocuklarımızı okullarından topluyoruz. Önce 15 Temmuz Anıtı'nı gezdiriyoruz ve sonra sinemaya getiriyoruz. '120', 'Çanakkale Yolun Sonu' ve 'Ertuğrul 1890' adlı filmlerimiz var bunları öğrencilerimize izlettireceğiz. Sinemanın vazgeçilmezi elbetteki patlamış mısır. Öğrencilerimize mısır ikram ediyoruz" dedi.
Altıeylül Belediyesi'nin sinema etkinliği 15 gün sürecek.  

Bahadır Demirçeviren

Etiketler: 14 şubat, altıeylül belediyesi


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