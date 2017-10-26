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Altıeylül’den amatör spor kulüplerine destek

Altıeylül Belediyesi amatör spor kulüplerine malzeme dağıttı.

Altıeylülden amatör spor kulüplerine destek

26 Ekim 2017 20:13

Altıeylül Belediye’sinde gerçekleşen spor malzemesi dağıtım programda bir konuşma yapan Başkan Zekai Kafaoğlu, ‘‘Amatör spor kulüplerimizi önemsiyoruz. Amatör spor kulüplerimiz gençlerimizi spora alıştırarak, onları kötü alışkanlıklardan uzaklaştırıyor. Gençlerimizin enerjilerini doğru yönde harcamalarını sağlıyor. Altıeylül Belediyesi olarak amatör spor kulüplerine gerek malzeme, gerek diğer konularda her zaman destek veriyoruz. Biz belediye olarak ayrıca bir futbol takımı kurmadık. Bize de bu fikri veren, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin ağabeyimiz. Ömrünü amatör spor kulüpleri için harcamış birisinin fikri bizim için önemliydi ve ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Danışan yolunu şaşırmazmış, istişare bizim geleneğimizde önemlidir. Biz yerel yönetimler olarak yaptığımız çoğu hizmetlerde bunu düşünüyoruz. Bir mahalleye proje yaptığımız zaman proje bazında güzel oluyor ama uygulamada yerine giderek vatandaşımızın da görüşünü alıyoruz. Vatandaşımızda fikrini söylüyor çünkü mahallede yaşayan projeyi kullanacak olanlar onlar. Belediyelerin yapmış olduğu projeleri ile toplumun talepleri ve istekleri örtüşmesi lazım, örtüşmez ise ne kadar para harcarsanız harcayın hiçbir anlamı olmaz’’ ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu, “Altıeylül Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’na kulüplere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Amatör spor kulüplerinin başarılı bir sezon geçirmesini diliyorum” şeklinde konuştu

Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç de belediyeye teşekkür etti. 

Hüseyin Tokmak

Etiketler: Altıeylül, amatör spor kulüpleri

 

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