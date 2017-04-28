Diğer
Kategoriler

Altın ararken göçük altında kalarak can verdi

Bursa'da define aramak için oğluyla birlikte tünel kazan bir kişi göçük altında kalarak can verdi.

Altın ararken göçük altında kalarak can verdi

28 Nisan 2017 07:43
Altın ararken göçük altında kalarak can verdi - Tıkla İzle

 Edinilen bilgiye göre olay gece 01.00 sıralarında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doburca Mahallesinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi.

Ormanlık alanda kaçak kazı yaparak tünel açan Ali Ç.(57) ve toprağın çökmesiyle göçük altında kaldı. Ali Ç.'ye yardım etmek için orada bulunan Erdoğan Ç.(27) babasının göçük altında kaldığının görünce 112'yi arayarak yardım istedi.

Olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri Ali Ç.'nin göçük altından kurtarılması için çalışmalara başladı. Ekiplerin yarım saatlik çalışmalarının sonucu göçük altından çıkarılan Ç.'ye ilk müdahaleyi 112 Acil Servis ekipleri yaptı fakat yapılan müdahaleye rağmen bir sonuç alınamadı ve Ali Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaçak kazı yaptığı sırada dinamit lokumu patlatan Ç.'nin bundan dolayı göçük altında kaldığı iddia edilirken evli ve 2 çocuk babası olan Ali Ç.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Ali Ç.'nin cansız bedeni kesin ölüm sebebi belirlenmek için Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken polis olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. 

Yusuf Ali Arslan
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 22°C

  • Ankara

    Ankara 23°C

  • İzmir

    İzmir 28°C

  • Bursa

    Bursa 26°C

  • Trabzon

    Trabzon 16°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!