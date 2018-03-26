Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü yılın En’lerine ödüllerini verdi. Bu yıl ilki düzenlenen ‘2017 Altın Boynuz Ödülleri’ sahiplerini buldu. Yılın En’leri ödülleri şehit yakınları ve gaziler tarafından takdim edildi. Türkiye’de sosyal sorumluluk alanında gerçekleştirdiği örnek projelerle diğer üniversitelere örnek bir tablo oluşturan Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdi. Birçok sosyal alanda faaliyet gösteren Gönüllülük Kulübü, Türkiye’nin kendi alanında faaliyet gösteren isimlerin ödüllerini verdi.

Türkiye’de tüm ödül törenlerinde ödüle layık görülenler protokolden ödüllerini alırken, Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü bir farkındalık oluşturarak kendi alanında en iyilerin ödüllerini Şehit ve gazi yakınları tarafından verildi.

Haliç Üniversitesi Gönüllülük Kulübü’nün düzenlediği, ‘2017 Altın Boynuz Ödülleri’ töreni Televizyoncu sunucu Aynur Ayaz’ın sunumu ile Pazar günü gerçekleştirildi. 25 kategoride ödüllerin sahiplerini bulduğu törende, İstanbul Emniyeti iki dalda ödül alırken, Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi, Dr. Mustafa Çalışkan’a, Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi: Yedi Şehirden Yedi Tepeli Şehre Projesi ile İstanbul Emniyeti Turizm Şubesi Müdürü Murat Çetiner’e verildi.

‘2017 Altın Boynuz Ödülleri’ kazananlar listesi;

Yılın En Başarılı Siyasetçisi; Enerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak

Yılın En Duyarlı Siyasetçisi; Fatma Betül Sayan Kaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Uluslararası Arenada Türkiye’yi En İyi Temsil Eden Siyasetçi; Avrupa Birliği Bakanı, Ömer Çelik,

Adaletin Tecelli Etmesinde Gayret Sarf Eden En Başarılı Hukukçusu; Adalet Bakanı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner

Yılın En İyi Kadın Siyasetçisi; MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem

Yılın En Başarılı Valisi; Sinop Valisi Hasan İpek

Yılın En Başarılı Belediye Başkanı; Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin

Kamu Güvenliği Alanında Yılın En Başarılı Yöneticisi; İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan

Yılın En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi; Yedi Şehirden Yedi Tepeli Şehre Projesi, İstanbul Emniyeti Turizm Şubesi Müdürü Murat Çetiner

Türkiye’nin Eğitim Politikalarında En Başarılı Eğitimcisi; MEB İnsan Kaynakları Genel Müdürü Hamza Aydoğdu

Yılın En Başarılı Gazetecisi; HaberTürk Gazetesinden Çetiner Çetin

Yılın En İyi Haber Yorumcusu; HaberTürk TV’den Didem Yılmaz Arslan

Yılın En İyi Kadın Doktoru; Kadın Ve Demokrasi Derneği (Kadem) Diyarbakır İl Başkanı Özlem Vuran

Yılın En Başarılı Sivil Toplum Gönüllüsü; AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Rumeysa Kadak

Yılın En İyi İş Adamı; SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz

Yılın En İyi Muhabiri; Star TV Tamer Oskay

Yılın En İyi Haber Sunucusu; Star TV Nazlı Çelik

Yılın En İyi Erkek Doktoru; Aytuğ Altundağ

Yılın En İyi İş Kadını; Best Van Turizm Ceo’su İrem Bayram

Yılın En İyi Spor Kulübü Yöneticisi; Galatasaray Spor Kulübü Ural Aküzüm

Yılın En İyi Dijital İletişim Uzmanı; Said Ercan

Yılın En İyi Dijital Medyayı Kullanan Kamu Kurumu; Kredi Yurtlar Kurumu (KYK)

Yılın En İyi Avukatı; Fatih Uzun

Yılın En İyi Tiyatro Oyunu; Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Tiyatrosunun, Romeo ve Julıeti

Yılın Onur Ödülü Göyan Aşiret Lideri Hazım Babat’a verildi.