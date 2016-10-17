Geçtiğimiz hafta içerisinde Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde temizlik görevlisi olarak çalışan Remziye Karadağ, yeni evli çift tarafından düşürülen ve değeri 6 bin TL olan altın gerdanlığı sahiplerine teslim etmişti. Temizlik görevlisinin bu örnek davranışı nedeniyle Adıyaman Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Uzm. Dr. Erdoğan Öz tarafından Remziye Karadağ’a teşekkür belgesi verildi.

Erdoğan Öz, Remziye Karadağ’ın sergilediği örnek davranışın herkese örnek olması gerektiğini belirterek, “Personelimiz Remziye Karadağ görevli olduğu birimde temizlik yaparken bulduğu ziynet eşyasını gerçek sahibine teslim ederek onurlu bir davranış sergilemiştir. Hastane çalışanının sergilediği bu onurlu davranışından dolayı, kendisine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum” dedi.