Altın değerinde tasarruf önerileri

Yapılan zamların vatandaşları kredi kartı kullanımına itebileceği uyarısında bulunan Yaşar Üniversitesi İşletme Fakültesi Ekonomi Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serpil Kahraman, “Öncelikle cebinizde olmayan parayı harcamaktan kaçının. Tüketiciler, kredi kartlarını bilinçli kullanmalı, zarar görmemek için kart sayısını azaltmalı, taksit seçeneğinden kaçınmalı” uyarısında bulundu.

TÜKETİCİLERE ÖNERİLER

Kahraman, finansmanla ilgili tasarruf önerilerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle kredi kartı sayısını azaltmak, taksitten kaçınmak, limiti kısıtlamak ya da hesap kesim tarihlerini birbirlerine paralel olarak düzenlemek gibi davranışlar otomatik olarak harcamaları azaltır. Kredi kartı hesap dönemi borcunun mümkün olabiliyorsa tamamını ödemek öncelikli hedef olmalı. Kredi kartından nakit çekim işleminden özellikle kaçının. Böyle bir nakdi kredi seçeneği en maliyetli seçenek. Zira kredi kartlarından nakit çekimde, nakit çekim ücreti ve günlük bazda işleyen faizle kredili mevduat gibi seçeneklere göre daha dezavantajlı olduğu unutulmamalı. Bu gibi kısa vadeli ve düşük tutarlı nakdi gereksinimler için, halk arasında ‘eksi hesap’ olarak da bilinen ‘kredili mevduat’ ürünü tercih edilmeli. Görece daha yüksek tutarlı nakit ihtiyaçlar için, bireysel destek kredisine başvurulmalı ve yine aynı şekilde olabildiğince vadeyi kısa tutmak amaçlanmalı. Eğer ki nakdi ihtiyaç, taşıt, eğitim gibi belirli bir amaca yönelik ise, doğrudan nakit yerine amaca yönelik kredi seçeneği tercih edilmeli. Döviz cinsi borçlanma ise döviz piyasalarındaki belirsizlik hali dolayısıyla genel olarak tercih dışı bırakılmalı. Ayrıca EFT, havale gibi para transferi ve yine elektrik, telefon, su gibi kurum ödemeleri, vergi ödemeleri ve diğer bankacılık işlemleri için şube dışında başta internet bankacılığı olmak üzere, telefonla bankacılık, ATM gibi bankaların alternatif dağıtım kanallarını kullanarak gerçekleştirmek çok daha az işlem ücreti ödenmesini sağlar. Birikimlerinizi mevduat hesapları ile değerlendirebilirsiniz. Özel günlerdeki harcamalarınızı kontrollü yapın.”

MUTFAKTA TASARRUF İÇİN

Daha verimli ev ekonomisinde mutfaklar için ise tasarruf reçetesi Yaşar Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Eylem Ezgi Fadıloğlu’ndan geldi. Mutfak alışverişine çıkarken mutlaka karnın tok olmasına dikkat edilmesi gerektiğini belirten Fadıloğlu, şunları söyledi:

“Mutfak alışverişine çıkarken karnınız tok olsun, gereksiz harcamalar yapmayın. Haftalık bir yemek listesi oluşturarak, eksiklerinizi tespit ederek gıda alışverişinizi yapabilirsiniz. Böylece ihtiyaçlarınız doğrultusunda hareket ederek ekstra ödeme yapmazsınız. Market alışverişlerinde, ürünü farklı seçeneklerle ve farklı fiyatlarla bulma şansına sahip olabilirsiniz. Peynir, et, balık gibi çabuk bozulan ürünleri ihtiyacınız kadar alın ve tüketin. Sebze ve meyve ihtiyaçlarınızı haftalık olarak semt pazarından daha taze ve hesaplı şekilde temin edebilirsiniz. Pazarlarda akşam saatlerinde fiyatların düşmesine bağlı olarak daha uygun fiyatla alım yapabilirsiniz. Hazır gıdalar yerine evinizde taze gıdalar kullanarak hem sağlıklı hem de ekonomik yemekler yapabilirsiniz. Uygun olan yemekleri düdüklü tencerede pişirerek hem tasarruf sağlamış hem de besleyici değerini kaybetmemiş olursunuz. Günlük ihtiyaca göre ekmek alınmalı. Ekmekleri yemek masasına dilimlenmiş olarak konulmalı, kopartılarak yenmeden kalan parçaların ziyan olması ve çöpe atılmasını engelleyebilirsiniz.”