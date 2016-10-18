Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, mağdur kadını tuzağa düşürdüğünü sanan dolandırıcıyı suçüstü yakaladı. S.I. isimli kadına telefonla ulaşan dolandırıcı, kendisini savcı olarak tanıttıktan sonra, kimliğinin üzerine fotoğraf yapıştırıldığını ve adına açılmış banka hesabından terör örgütüne para aktarıldığını söyledi. Paniğe kapılan kadına yakınında olan polis okulu öğrencisi yardım etti. Olayın dolandırıcılık olduğunu anlayan polis adayı, önce dolandırıcılarla konuştu. Dolandırıcı, genç polis adayına, eve geleceklerini ve ziynet eşyalarını torba ile alacaklarını bildirdi.

Kapıda parola olarak 'şafak' kelimesini söyleyeceğini kaydeden şüpheliye, torba içinde 15 bin TL nakit para, 10 bilezik, 6 yarım altın olduğu iletildi. Dolandırıcı şahıs ise para ve altınların ziynet eşyalarının terör örgütü soruşturması için inceleneceğini söyledi. Polis adayı genç, yaşanan olay sonrasında durumu polis timlerine bildirdi. Dolandırıcıların kapıyı çalıp 'şafak' parolasını söylemesi ile 2 patates ve 1 soğan olan poşet dolandırıcıya verildi. Ne olduğunu anlayamadan yakalanan şüpheli U.T. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Bahadır Demirçeviren