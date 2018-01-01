'Altın ekmek' sadece o köyde yapılıyor

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesi Yıldız Dağları eteklerinde yer alan Poyralı köyü, ekmeği ile Kırklareli ve çevre illerden gelen vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor.

Meşhur Poyralı ekmeğinin püf noktası ekmeğin iyice kabarması ve büyük bir ustalıkla yapılması gerekiyor. Sabahın erken saatlerinde yoğrularak kabarması için tavalara koyulan meşhur Poyralı ekmeği güneşin doğması ile birlikte raftaki yerini alıyor.

Meşhur Poyralı ekmeği fırın ustası olan Hüseyin Akgül, ekmeğin bol ekşi maya ile yoğrulmasının ardından tavalara konarak kabarmasının beklendiğini dile getirerek, “Kabarmadan atmıyorum kabaracak onun özelliği o onun, bir de fırına atarken üzerinde buhar tutsun diye içeride su sürüyoruz. İçeride 30 dakika durur. Ekmeğin özelliği yediğin zaman tadı bambaşka tadı çok güzel nefis” dedi.

Poyralı ekmek üreticisi olan Göksel Arun de, “Yapım aşaması baktığımız zaman unların burada özenle seçilmesi veya bunun durum buğdayından olması mesela ekmeğimizin bir diğer adı da altın ekmek diye de bilinir. Durum buğdayından yapılır bu daha çok makarna sektörün de tercih ediliyor. O yüzden de zaten uzun süre dayanması mesela bir hafta bir ömrü vardır, çabuk bayatlamaz kesinlikle uzun dayanma sebebi de bunlarla alakalıdır. Müşterilerimiz oldukça beğenerek alıyor, dayanma süresi de uzun olduğu için genelde tercih ediliyor. Yaz aylarında yoğun oluyor yol üstü olduğumuz için, kışın o kadar yoğunluk yok ama burada insanlar özellikle altın ekmek bildiği için aranan bir ekmektir. Dışarılarda pek yok, civarda bu kadar yaygın değildir. Püf noktaları unun özenle alınması normal buğday unuyla aynı olmayıp durum buğdayından yapıldığı için farklı bir tadı ve rengi vardır, sarı ekmek diye bilinir. Altın ekmek diye de geçer. Dededen babaya babadan bize aktarıldı böyle bu şekilde devam etmekteyiz bu şekilde, Poyralı ekmeği civar köylere veriyoruz ama o kadar yaygın değil köye özgü bir şeydir. Köy dışına pek satışımız yok yani, kendi tezgâhımızda bulunduğu gibi kendi tezgahımızda satışa daha çok özen gösteriyoruz. Fiyatı şu an 3 liradır” ifadelerini kullandı.

Kırklareli’nden İstanbul’a seyahat eden ve gelip geçtikçe ekmek almayı ihmal etmediğini dile getiren Ali İper, “İstanbul’dan geliyorum, bir kaç kere aldım çok güzel dayanıklı İstanbul’a götürüyorum. Sarı altın ekmek altın gibi ekmek buğday biz Anadolu çocuğuyuz Anadolu’nun aynısı” diye konuştu.

Meşhur Poyralı ekmeği sadece Poyralı köyünde satılıyor. Yaz aylarında daha çok ilgi gören Poyralı ekmeği kış aylarında da vatandaşlarının birinci seçeneği olmaktan çıkmıyor.

Emre Gülle