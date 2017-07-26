'Altın Elbiseli Adam'ın feci ölümü onları birleştirip sokaklara döktü

'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı Barkın Bayoğlu’nun 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde motosikletiyle kaza yapıp hayatını kaybetmesinin ardından, Tekirdağ’daki motosiklet grupları bir araya geldi. Daha önce Tekirdağ’da erkekleri kıskanıp ‘Süslü egzoz’ adı altında kadın motosiklet gurubu kuran kadınlar, Ünlü Motosiklet Uzmanı ‘Altın Elbiseli Adam’ın feci ölümünden sonra erkeklerle bir araya gelip Tekirdağ sokaklarında sürüş yaptılar.

“Tekirdağ’a gelecek diye sözleştik. Sabah kalkınca gözyaşlarına boğuldum”

Hayatını kaybeden Barkın Beyoğlu için bir araya gelen kadınlı erkekli motor grupları adına bir konuşma yapan ‘Süslü Egzoz’ motosiklet grubu üyesi Kübra Ağlamaz, “Dün akşam acı bir kazayla kaybettiğimiz namı diğer Altın Elbiseli Adam için toplanmış bulunmaktayız. Halen kendisinin vefat ettiğine inanamıyorum. Çünkü Cumartesi günü kendi kadın kulübümüz için Tekirdağ’da buluşmak için sözleşmiştik. Bu sabah kendisiyle saati teyitleşip Cumartesi günü hangi saate geleceğini konuşacaktık. Bu sabah vefat haberi ile uyandım. Gözyaşlarına boğuldum” dedi.

Ağlamaz gözyaşlarına hakim olamadı

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Ağlamaz “Barkın abi, seksenler doksanlarda çocuklar için Barış abisi neyse biz motosiklet tutkunları içinde barkın abi öyle bir insandı. Sempatik, duyarlı, cana yakın bambaşka bir insandı. Onun acısı için burada toplandık. Buradan herkese sesleniyorum. Lütfen kural tanımaz hareketlerinizden vazgeçin. Lütfen plansız yollar yapmaktan vazgeçin, lütfen motosikletleri bir araç olarak görmemekten vazgeçin, lütfen motosikletin bir kültür olduğunu akıllarınıza sokun. Bizi öldürmeyin. Sizlerden tek ricam budur. Burada Barkın abi için ‘Motosikletleri fark edin’ adı altında bir sürüş yapacağız” diyerek konuşmasını noktaladı.

Onlarca motosikletli bu seferde 'Altın Elbiseli Adam' için gazladı

Konuşmaların ardından Hürriyet Mahallesi İstanbul-Tekirdağ Karayolu üzerinde bir dinlenme tesisinde bir araya gelen onlarca kadın ve erkek motosikletli, Barkın Beyoğlu’nun hayatını kaybetmesi nedeniyle ‘Motosikletleri fark edin’ adı altında Tekirdağ’ın bir ucundan diğer ucuna kadar sürüş yaptılar.

Gün boyu Barkın için paylaşımlar yapıldı

Öte yandan ‘Süslü Egzoz’ adı altında motosiklet grubu kuran kadınlar, sosyal medyadaki ‘Süslü Egzoz’ sosyal paylaşım sitelerinde gün boyu 'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı Barkın Bayoğlu için paylaşımda bulundular.

Halil Dağ

