Diğer
Kategoriler

Altın Elbiseli Adam'ın hayatını kaybettiği kazada broker Buğra Erdem de can verdi

Altın Elbiseli Adam lakabıyla bilinen ünlü Motosiklet ve Model Araç Uzmanı Barkın Bayoğlu'nun hayatını kaybettiği motosiklet kazasında, emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem'in de hayatını kaybettiği öğrenildi.

Altın Elbiseli Adamın hayatını kaybettiği kazada broker Buğra Erdem de can verdi

25 Temmuz 2017 13:06

'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha karşı motosikletiyle kaza yaptı. Bir yayaya çarpan Bayoğlu, motosikletiyle savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü motosikletçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ünlü motosikletçi Bayoğlu'nun çarptığı kişinin ise emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem olduğu öğrenildi. Erdem'in de kazada hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin morga kaldırıldığı belirlendi. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 37°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 35°C

  • Trabzon

    Trabzon 29°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!