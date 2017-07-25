Altın Elbiseli Adam'ın hayatını kaybettiği kazada broker Buğra Erdem de can verdi

'Altın Elbiseli Adam' lakabıyla bilinen ünlü motosiklet ve model araç uzmanı Barkın Bayoğlu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde sabaha karşı motosikletiyle kaza yaptı. Bir yayaya çarpan Bayoğlu, motosikletiyle savrularak ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan ünlü motosikletçi tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.



Ünlü motosikletçi Bayoğlu'nun çarptığı kişinin ise emlak danışmanı ve broker Buğra Erdem olduğu öğrenildi. Erdem'in de kazada hayatını kaybettiği ve cansız bedeninin morga kaldırıldığı belirlendi.