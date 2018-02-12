Altın Emlak başarılı temsilcilerini ödüllendirdi

Türkiye’nin tamamı yerel sermayeli, güçlü sistem altyapısına sahip emlak zinciri olan Altın Emlak’ın 25 ilde bulunan 112 temsilciliği ile İstanbul'da bir araya geldi. Gerçekleşen organizasyonda bir araya gelen temsilcilikler, sektörün önemli eğitmenlerinden Erdem Karagöz’den 'Gayrimenkulde Satış Şifreleri' eğitimini aldılar.

"Periyodik eğitimlerde buluşuyoruz"

Altın Emlak temsilcilerini ve gayrimenkul danışmanlarını geleneksel hale gelmiş bayi toplantıları ile bir araya getirdiklerini belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Her toplantıda farklı konularda ve farklı eğitmenler ile bir araya getiriyoruz. Yeni iş modelleri, mevzuat, imar, hukuk ve değerleme gibi birçok farklı konularda temsilcilerimize eğitimler veriyoruz. Bunun yanı sıra internet sitesi üzerinden online eğitimler veriyor, uzaktan eğitimler ile MEB onaylı belgeler veriyoruz. Emlakçılıkta en önemli iki unsur bilgi ve iletişim. Bunun için de temsilcilerimizi periyodik olarak bir araya getiriyoruz" dedi.

"Standartların dışında emlak hizmetleri sunuyoruz"

Temsilcilerinin gerçek profesyonellerden oluştuğunu ve güçlü bir altyapı sunduklarını belirten Özelmacıklı, "Birçok farklı konuda temsilcilerimize yeni altyapılar sunuyoruz. Portal entegrasyonlarımız, CRM sistemimiz, pazarlama, hukuk, bürokratik işlemler konusunda danışmanlıklarımız, ofis koçluğu, IT desteklerimiz, proje satışlarımız ile onları geliştiriyoruz. Sektörde ilkleri yaptığımız yatırımcı günleri, değerleme sistemleri, kredi kartı ile hizmet bedeli ödemesi, müşteri skoru gibi yenilikler ile emlak hizmetlerini standartların dışında sunuyoruz" şeklinde konuştu.

Ödüller sahiplerini buldu

Toplantıda, şirket olarak 2018 yılı hedeflerinin paylaşıldığını ve farklı kategoride ödüller verildiğini de dile getiren Altın Emlak Genel Müdürü, "Eğitime, CRM'e, markaya, reklama, proje satışına, sosyal medyaya, portföy paylaşımına değer veren, en iyi çıkış yapan temsilcilerimizi ödülleri takdim edildi. Eğitim sonrasında bilgi yarışması ile tüm katılımcılarımızın keyifli hatıralar ile dönmesi sağlandı. Amacımız temsilcilerimizin birbirlerini daha iyi tanıması, birlikte yeni iş fırsatlarını yakalamaları" ifadelerini kullandı.