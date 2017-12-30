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‘Altın emzik' çetesine 2. operasyon

Altın emzik çetesinin firari 7 üyesi düzenlenen polis operasyonunun sonucunda yakalandı.

Altın emzik çetesine 2. operasyon

30 Aralık 2017 09:54
‘Altın emzik' çetesine 2. operasyon - Tıkla İzle

İstanbul’da geçtiğimiz Ağustos ayında Şırnak’tan İstanbul’a altın almak için gelen işadamlarının otomobilinin önünü keserek 2 milyon 200 bin dolar gasp eden çete düzenlenen operasyon sonucunda yakalanmış ve bu operasyonda 8 kişi gözaltına alınmıştı. Gasp Büro Amirliği tarafından yapılan aramalarda 673 bin TL ve bir adet altın emzik bulunmuştu.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği tarafından derinleştirilen soruşturmada ‘Altın Emzik Çetesi’ne yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen 7 şüphelinin firari olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Gasp Büro Amirliğine bağlı özel bir tim kurularak soruşturma sürdürüldü. Ekipler tarafından yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda şüphelilerin İstanbul’da olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerin adreslerini tespit eden ekipler operasyon için düğmeye bastı. 26 Aralık Salı günü Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı timlerin yardımıyla Fatih, Bakırköy, Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçelerinde toplam 11 ayrı adrese düzenlenen eş zamanlı operasyon sonucunda 2’si kadın toplam 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahısların evlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 100 bin TL para ve 5 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi.

Ağustos ayından bu yana 2 milyon 200 bin doların izini süren ekipler şüphelileri sorguya aldı. Şüphelilerin sorgularında suçlamaları kabul etmedikleri öğrenildi. Ancak gözaltında bulunan Ç.Ç, İ.Ö, R.Y, G.Ç ve O.T’nin çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan R.Y’nin kasten adam öldürme suçundan hakkında kesinleşmiş cezasının bulunduğu ve şahsın 2003 yılından beri arandığı kaydedildi. Şüpheliler ifadelerinin alınmalarının ardından hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.

Oğuzcan Yazar

Etiketler: Altın emzik çetesini, operasyon

 

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