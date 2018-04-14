Altın, euro ve doları solladı

Ekonomi Uzmanı Dr. Salih Özman, 2018 yılındaki yatırımların getirileri hakkında açıklamalarda bulundu. Döviz ve altın yatırımlarını karşılaştıran Uzman Özman, 2018 yılına 10 bin liralık altın yatırımıyla giren bir kişinin bugün itibariyle bin 450 lira kazandığını, dövizi bulunan vatandaşların ise altından daha az kar ettiğini ifade etti.

"Altın, yatırım için en güvenli liman”

Altının en güvenli liman olduğunu vurgulayan Özman, “Dünyada şu anda bir savaş ortamı var. Savaş ortamlarında da en fazla primi altın yapar. Her zaman söylediğimiz gibi altın, yatırım için en güvenli limandır. Yılbaşında parasını altına yatıranlar 13 Nisan itibariyle yüzde 14, euroya yatıranlar yüzde 13 ve dolara yatıranlar yüzde 10 kazandı” dedi.

Kuyumcular olarak 2018 yılından ümitsiz olduklarını belirten Özman, "Altın ve dövizin ummadığımız oranda artması az olan ümidimizi de bitirdi. Döviz fiyatlarının artmasıyla birlikte altın, cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Altının gramı 182 liraya kadar çıktı. Örneğin 2018 yılının başında elinde 10 bin lirası olan bir vatandaş, 64 gram altın alabiliyordu. Bugün itibariyle ise 10 bin liraya 56 gram altın alabiliyor. Yani yılbaşında aldığından 8 gram eksik alabiliyor. Yüzde 14’e yakın bir kayıp yaşadılar. 64 gram altın da şu anda 11 bin 500 liraya denk geliyor. Dolar, yılbaşında 3,74 liraydı. Şu anda 4,10 lira civarında seyrediyor. 10 bin lira ile yılbaşında 2 bin 670 dolar alabiliyordu. Bugün ise 2 bin 440 dolar alabiliyor. 230 dolar gibi bir kaybı olmuş oluyor. Bu da yüzde 9’luk bir kayba denk geliyor. Euro ise yılbaşında 4,5 liraydı. Bu rakam şu anda 5,05 liraya geldi. Yılbaşında 10 bin lirası olan 2 bin 225 euro alabiliyordu. Şu anda ise bin 980 euro alabiliyor. O da yüzde 13’lük bir kayıpla 245 euro daha az alabildiğini gösteriyor” diye konuştu.

"Düğün altını almayanlar daha fazla para ödeyecek"

Yılbaşında altınlarını almayan vatandaşların şu an itibariyle ortalama 2 bin 500 lira daha fazla para ödeyeceğini anlatan Özman, şunları söyledi:

"Düğün sezonu yaklaşıyor. Vatandaşlar gelinlerine illaki altın alçak. Evlilik zamanı ortalama olarak erkek tarafı geline bilezikler de dahil 100 gram altın alıyor. Evlenecek olan kişiler altınlarını yılbaşında alsaydı 15 bin liraya altın alma işini halledecekti. Bugün ise 100 gram altın alacak bir vatandaş düğünü bugün yapsa 17 bin 500 lira para verecek. Şu anda düğün yapacak bir kişi yılbaşına göre 2 bin 500 lira daha fazla para verecek. Yani altın, yılbaşından bu zamana kadar yüzde 16 arttı. Bu da yaklaşık olarak 1,5 asgari ücretten fazla para vermiş olacaklar.”

Erdi Demür