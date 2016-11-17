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Altın fırladı, vatandaş bozdurdu

Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, ABD’deki başkanlık seçiminin altın fiyatlarını arttırdığını, bu sebeple elinde altın bulunan vatandaşların sıkça altın bozdurduğunu söyledi.

Altın fırladı, vatandaş bozdurdu

17 Kasım 2016 10:51

9 Kasım’da Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Başkanlık seçiminde rakibi Hillary Clinton’ı geride bırakan Donald Trump ABD’nin yeni başkanı seçildi. Trump’un başkan seçilmesi ile piyasalarda hareketlenme yaşandı. Bu hareketlenmelere bağlı olarak dolar, euro ve altın yükselişe geçti. Altın fiyatlarındaki artış, altın alacak olanları kara kara düşündürürken, bu durum elinde altını bulunan vatandaşa yaradı. Altın fiyatlarındaki artışı fırsat bilen ve elinde altını bulunan vatandaşlar kuyumculara giderek altınlarını bozdurmaya başladı.

“İnsanlarımız ekonomiyi iyi öğrendi”
Ordu Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkanı Adnan Hayati Keskin, ABD’deki başkanlık seçiminin piyasalara yüzde 100 etki ettiğini ve buna bağlı olarak dolar, euro ve altında yükseliş yaşandığı belirtti. Vatandaşların ekonomiyi iyi öğrendiğini, piyasayı etkileyen olayların ardından kara geçtiklerini dile getiren Keskin, “9 Kasım’da yapılan ABD Başkanlık seçimi ekonomiyi direkt etkiledi. Dolar, euro ve altın bir anda yükseldi. Bu yükselişe bağlı olarak esnaf, özellikle de kuyumcu esnafı olumsuz etkilendi. Kuyumcularda altın satışları neredeyse durma noktasına geldi. Ama buna rağmen işini bilen insanlar bu durumu fırsata çevirdi ve elinde bulunan altınlarını bozdurdu. Bölgemizin insanı ekonomiyi iyi öğrendi bu tür zamanları iyi değerlendirerek yüksek fiyatları gördüklerinde altınlarını bozdurmaya başladılar” dedi.

“Kuyumcularda satışlar çok azaldı”
Altın bozdurma oranlarındaki artışın aksine satışların durma noktasına geldiğini aktaran Keskin, “Altın bozdurma oranlarında artış yaşanırken satışlarımız çok azaldı. Bu durumun başlıca sebebi sezon içi olmaması olarak gözükse de ekonomik nedenler daha ağır basıyor. Bölgemizin ekonomisi fındığa dayalı, bu günlerde de 9.75 TL seviyelerine geriledi, bu durum kesinlikle vicdanları yaralıyor. Vatandaşlarımız bu durum karşısında altın alırken bile zarar etmeyeceği türlere yöneliyor. Bu günlerde bozdurulan ürünlere baktığımızda da genellikle 22 ayar bilezik, 3’lü burma, çeyrek ve cumhuriyet altını bozduruluyor” diye konuştu.
Esnaf sınırlandırması yapmadan herkesin zor günler yaşadığını ifade eden Keskin, ekonomik açıdan oluşan soğuk günleri çabuk atlatmayı istediklerini sözlerine ekledi. 

Etiketler: ABD başkanlık seçimi, Adnan Hayati Keskin, kuyumculuk


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