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Altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

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Altın fiyatları: Bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

03 Mayıs 2018 08:52

3 Mayıs 2018'de de Altın yükseliyor mu? 3.4.2018 tarihinde altın ne kadar? Altın yükselecek mi? gibi sorular yatırımcıların bu günlerde sıklıkla sorduğu soruların başında geliyor. Altın ile ilgili tüm detaylara bu haberimizden ulaşabilirsiniz.İşte detaylar...

GRAM ALTIN NE KADAR?

175,61 liradan alınırken, 175,66 liradan satılıyor

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ise 279,35 liradan alınırken 285,67 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR OLDU?

Yarım altın da 556,95'den alınırken 571,33 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ise 1154,00 liradan alınıp 1166,00 liradan alıcı buluyor.

 

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