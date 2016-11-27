Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükoyumca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen olan Hacer A.'nın (37) evinden 280 gram ağırlığındaki çeşitli ziynet eşyaları ve 100 bin liralık senet çalındı. Bunun üzerine Hacer A. polise şikayette bulundu. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Bürosu ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu altınları evin temizlik işinde çalışan 30 yaşındaki S.T. adlı kadının çaldığını tespit etti. S.T. polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, çaldığı altınlardan 110 gramı ele geçirildi.

Altınları paraya ihtiyacı olduğu için çaldığını itiraf eden S.T., altınların 170 gramını kuyumcuya sattığını, 100 bin liralık çeki ise kendisinin çalmadığını söyledi. Atakum polisi tarafından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edilen S.T., sorgulamanın tamamlanmasının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muammer Ay