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Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu. İşte ödül alanlar...

Altın Kelebek Ödülleri sahiplerini buldu

14 Kasım 2016 08:06

Oyuncu Pelin Akil ve ünlü şovmen Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği törende, 30 dalda ödüller sahiplerini buldu.

EN İYİ DİZİ: DİRİLİŞ ERTUĞRUL (TRT) YAPIMCI VE SENARİSTİ MEHMET BOZDAĞ

EN İYİ KADIN OYUNCU: BURÇİN TERZİOĞLU (POYRAZ KARAYEL - KANAL D)

EN İYİ ERKEK OYUNCU: İLKER KALELİ (POYRAZ KARAYEL – KANAL D)

EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: BEREN GÖKYILDIZ (SHOW TV)

YILIN MEDYA OLAYI ÖZEL ÖDÜLÜ: HANDE FIRAT (CNN TÜRK)

EN İYİ ERKEK SUNUCU: BEYAZIT ÖZTÜRK (KANAL D)

PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: MELİSA ASLI PAMUK – SİMGE SAĞIN – DİLAN ÇİÇEK DENİZ

EN İYİ PROJE: TARKAN (AH DE VEFA)

EN İYİ YÖNETMEN: ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI

EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: FURKAN ANDIÇ – LEYLA LYDİA TUĞUTLU (TATLI İNTİKAM – KANAL D)

YILIN ŞARKISI: AYLA ÇELİK (BAĞDAT)

EN İYİ KLİP: HANDE YENER - GÜLŞEN AYBABA

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: KİRALIK AŞK (STAR TV)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: ELÇİN SANGU (KİRALIK AŞK-STAR TV)

EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK-STAR TV)

EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI (ATV)

YILIN TV PROGRAMI ÖZEL ÖDÜLÜ: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)

EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (STAR TV)

EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)

MÜZİKTE 20. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: DEMET AKALIN

EN İYİ SPOR PROGRAMI: YÜZDE YÜZ FUTBOL

EN İYİ MÜZİK GRUBU: GRİPİN

EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: MURAT BOZ

EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SILA

YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: MFÖ

EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİSTLER: EYPİO-DERYA ULUĞ

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: SİBEL CAN

EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: SERKAN KAYA

MÜZİKTE 50 YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: SELAMİ ŞAHİN

EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: KISMETSE OLUR (KANAL D)

EN İYİ MAGAZİN: RENKLİ SAYFALAR (KANAL D)


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