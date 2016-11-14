Oyuncu Pelin Akil ve ünlü şovmen Okan Bayülgen'in sunuculuğunu üstlendiği törende, 30 dalda ödüller sahiplerini buldu.
EN İYİ DİZİ: DİRİLİŞ ERTUĞRUL (TRT) YAPIMCI VE SENARİSTİ MEHMET BOZDAĞ
EN İYİ KADIN OYUNCU: BURÇİN TERZİOĞLU (POYRAZ KARAYEL - KANAL D)
EN İYİ ERKEK OYUNCU: İLKER KALELİ (POYRAZ KARAYEL – KANAL D)
EN İYİ ÇOCUK OYUNCU: BEREN GÖKYILDIZ (SHOW TV)
YILIN MEDYA OLAYI ÖZEL ÖDÜLÜ: HANDE FIRAT (CNN TÜRK)
EN İYİ ERKEK SUNUCU: BEYAZIT ÖZTÜRK (KANAL D)
PANTENE YILDIZI PARLAYANLAR: MELİSA ASLI PAMUK – SİMGE SAĞIN – DİLAN ÇİÇEK DENİZ
EN İYİ PROJE: TARKAN (AH DE VEFA)
EN İYİ YÖNETMEN: ÇAĞRI VİLA LOSTUVALI
EN İYİ DİZİ ÇİFTİ: FURKAN ANDIÇ – LEYLA LYDİA TUĞUTLU (TATLI İNTİKAM – KANAL D)
YILIN ŞARKISI: AYLA ÇELİK (BAĞDAT)
EN İYİ KLİP: HANDE YENER - GÜLŞEN AYBABA
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ: KİRALIK AŞK (STAR TV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ KADIN OYUNCU: ELÇİN SANGU (KİRALIK AŞK-STAR TV)
EN İYİ KOMEDİ DİZİSİ ERKEK OYUNCU: BARIŞ ARDUÇ (KİRALIK AŞK-STAR TV)
EN İYİ KADIN SUNUCU: MÜGE ANLI (ATV)
YILIN TV PROGRAMI ÖZEL ÖDÜLÜ: MÜGE ANLI İLE TATLI SERT (ATV)
EN İYİ KADIN HABER SUNUCUSU: NAZLI ÇELİK (STAR TV)
EN İYİ ERKEK HABER SUNUCUSU: FATİH PORTAKAL (FOX TV)
MÜZİKTE 20. YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: DEMET AKALIN
EN İYİ SPOR PROGRAMI: YÜZDE YÜZ FUTBOL
EN İYİ MÜZİK GRUBU: GRİPİN
EN İYİ POP MÜZİK ERKEK: MURAT BOZ
EN İYİ POP MÜZİK KADIN: SILA
YAŞAM BOYU BAŞARI ÖDÜLÜ: MFÖ
EN İYİ ÇIKIŞ YAPAN SOLİSTLER: EYPİO-DERYA ULUĞ
EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ KADIN: SİBEL CAN
EN İYİ FANTEZİ-HALK MÜZİĞİ ERKEK: SERKAN KAYA
MÜZİKTE 50 YIL ÖZEL ÖDÜLÜ: SELAMİ ŞAHİN
EN İYİ GÜNDÜZ KUŞAĞI: KISMETSE OLUR (KANAL D)
EN İYİ MAGAZİN: RENKLİ SAYFALAR (KANAL D)