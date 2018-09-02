Altın Kiraz’ın başpehlivanı Ali Gürbüz oldu

Korkuteli 100. Atatürk Stadyumu’nda saat 10.00 başlayan güreşlere Antalya Valisi Münir Karaloğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tekin Aktemur, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, belediye başkanları, siyasi parti ilçe ve ilçe başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve 20 bine yakın güreş severler katıldı. Güreşlere Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden 60 başpehlivan olmak üzere toplam 833 pehlivan katıldı. Güreşler öncesinde Güreş Komitesi Başkanı Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, güreş ağası Hamdi Sarıca, başta başpehlivanlar olmak üzere güreşlere katılan pehlivanlar ellerinde Türk bayrakları ile saha içinde tur attı.

Gecenin geç saatlerine kadar devam eden ve kıran kırana süren güreşlerde, finalde Orhan Okulu’yu yenen Ali Gürbüz başpehlivan oldu. Hamdi Sarıca 407 bin TL ile dördüncü kez güreş ağası oldu.

Korkuteli Belediye Başkanı ve Güreş tertip Komite Başkanı Hasan Ali İrban, 3 kez üst üste ağalık alan Korkuteli güreş ağası Hamdi Sarıca’ya altın kemer ve kupa hediye etti.

Güreşlerde Ali Gürbüz 1’inci olurken, Orhan Okulu 2’inci,İsmail Balaban 3’üncü, Ertuğrul Dağdeviren 4’üncü oldu. Başpehlivanlara ödüllerini Belediye Başkanı Hasan Ali İrban, güreş ağası Hamdi Sarıca verdi. Güreş ağası Hamdi Sarıca, Başpehlivan Ali Gürbüz’e altın kemer taktı.

Adem Durmaz

