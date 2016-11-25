Aerobik Cimnastikte elde ettiği Dünya Şampiyonluğu ile bir anda Türkiye’nin gündemine oturan ve başarılarını artırarak devam ettiren 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı haftada yaklaşık 500 kilometre yol yaparak şampiyonalara hazırlanıyor. Dünya şampiyonu olduktan sonra kendisini telefonla arayarak kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la olan konuşmasını unutamadığını belirten Onbaşı, en büyük arzusunun ise bir gün Erdoğan’la yüz yüze görüşmek olduğunu söyledi.

Aerobik Cimnastik’in ‘Altın kızı’ Ayşe Begüm Onbaşı ailesiyle birlikte yaşadığı Akhisar’dan her gün antrenman yapmak için Manisa’ya geliyor. Şampiyonaya bir ay kala haftanın her günü antrenman için Akhisar’dan Manisa’ya gelen Onbaşı, Trio Milli Takımındaki arkadaşları Mehmet Ercoş ve Deniz Şahin ile birlikte antrenörleri Gürkan Er yönetiminde yani başarılara imza atabilmek için yoğun bir tempoda çalışıyor.

Manisa Spil Spor Merkezi Cimnastik Salonu'nda çalışmalarını sürdüren Türkiye’nin gururu sporcular başarı grafiklerini her geçen gün artırırken yeni hedefleri doğrultusunda çalışıyorlar.

"Yaşam tarzım oldu"

Güney Kore'de haziran 2016'da düzenlenen 14. Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan lise öğrencisi 15 yaşındaki Ayşe Begüm Onbaşı, Bulgaristan’da 15-17 yaş kategorisinde de altın madalya kazanarak birinci olduktan sonra çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. 3 yaşında bale ile birlikte cimnastik sporuna başladığını belirten Onbaşı, “3 yaşında belediyenin vermiş olduğu cimnastik kursları vardı orada başladım ve devam ettim. Daha sonra Gürkan Öğretmenimizle tanıştık Manisa yarışmasında. O günden bu yana yarışıyorum” dedi.

Günlük yaşantısının okul ve antrenman üzerine kurulu olduğunu anlatan Onbaşı, “Okula gidip geliyorum, sonra antrenmandayım. Okul dışında geri kalan bütün vaktim antrenmanlarda geçiyor. Yaşam tarzım oldu. Sporun disiplini okula da yansıyor. O yüzden derslerimde pek zorluk çekmiyorum” şeklinde konuştu.

“Nasipse Cumhurbaşkanı Erdoğan’la yüz yüze görüşmek istiyorum”

En büyük hayallerinden birisinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yüz yüze görüşmek olduğunu dile getiren Onbaşı şunları söyledi:

“Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşmek her şeyden önce çok gurur vericiydi. Öncelikle devletimizin başında olan bir insanla telefonla görüşmek çok güzel bir duyguydu. Nasipse yüz yüze de görüşmek isteriz.”

Trio Milli Takımındaki arkadaşları Deniz Şahin’in 8, Mehmet Ercoş’un da 5 yaşından beri spor yaptığını ve o yaşlardan bu yana arkadaşlıklarının devam ettiğini anlatan Onbaşı, arkadaşlık bağlarının çok kuvvetli olduğunu söyledi.

Mehmet Ercoş: “Hedefimiz 2017 yılı Avrupa Şampiyonası”

2014 yılında Meksika’daki Dünya Şampiyonası'nda 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü, 2016’da trio kategorisinde dünya ikincisi olduklarını belirten 16 yaşındaki Mehmet Ercoş ise, “Hedefim 2017 senesinde yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'nda başarılar elde edip şampiyonlukla dönmek. Tabi bunun öncesinde yapılacak olan hazırlık yarışmaları var. Onlarda da ülkemize güzel başarılar kazandırmak istiyoruz” diyerek, günlük hayatının okul ve antrenman arasında geçtiğini belirtti.

Deniz Şahin: “Başarılar bize hırs veriyor”

Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi öğrencisi 16 yaşındaki Deniz Şahin de 8 yaşında beden eğitimi öğretmeninin yönlendirmesi ile cimnastik sporuna başladığını belirterek şunları söyledi:

“Öğretmenim Gürkan Öğretmenimle tanıştırdı. O zamandan beri yarışıyorum. En büyük hedefimiz olimpiyatlar ama daha branşımız olimpik değil, o yüzden önümüzdeki Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyoruz. Ülkemizi yurt dışında temsil ediyoruz. Orada İstiklal Marşımızı duymak, bayrağımızı en üstte görmek çok gurur verici bir olay gerçekten. Onun verdiği gurur, başarının verdiği mutluluk birleşince gerçekten bu sporu yapmamız için bize hırs veriyor.”

Gürkan Er: “4 yıldır süren emeğin karşılığını aldık”

Başarılı cimnastikçileri şampiyonalara hazırlayan Manisa Celal Bayar Üniversitesi BESYO Öğretim Görevlisi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Teknik Danışmanı Gürkan Er, “Özellikle 2016 yılından itibaren birçok başarıya imza attık. Bunlardan en önemlisi, dünya şampiyonasında alınmış altın madalyamız ve aynı zamanda da triolar kategorisinde alınmış olan bir dünya ikinciliğimiz var. Onun dışında milli takım düzeyinde okul olimpiyatlarında da yine elde edilmiş şampiyonluklar, ikincilik ve üçüncülükler var. Kulüp bazında katıldığımız müsabakalar da bu yıl bereketli geçti" dedi.

Başarıların planlı şekilde hazırlanarak geldiğini vurgulayan Er, “Bu yıl özellikle başarıları bekliyorduk, çünkü hep buna yönelik bir hazırlık yaptık. Başarı sürecindeki hazırlıklarımız, 2012 yılının haziran ayı sonunda başladı. Yaklaşık 4 yıldır süren özveri ve emeğin karşılığını aldık” diye konuştu.

“Diğer ülkeler açısından şaşırtıcı oldu”

Dünya çapındaki şampiyonalarda diğer ülkelerin Türkiye’ye bakış açılarıyla ilgili değişimleri olduğunu da aktaran Er, konuşmasına şöyle devam etti:

“İlk gittiğimiz müsabakalarda yabancı ülkeler bizi karşılarken şaşkınlık içerisinde ‘Türkler de gelmiş’ pozisyonundaydılar. Meksika’da dünya üçüncülüğümüz var. Orada bize şöyle bir cümle söylenmişti; ‘Siz nereden çıktınız, gündeme bomba gibi düştünüz.’ 2016 senesinde dünya şampiyonluğunun 15-17 yaşta geliyor olması, diğer ülkeler açısında da hem mutluluk verici hem de şaşırtıcı oldu. Ayşe Begüm Onbaşı, geleceği parlak olan bir sporcu. 18 artıda güzel işler yapacağına inanıyorum. Doğru zaman, doğru planlama, doğru çalışma anlayışımızdan vazgeçmeyerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şu ana kadar da fire vermeden devam eden bir zincir var. Sadece Ayşe Begüm değil, takım arkadaşları da şu anda gayet iyi gidiyor. Onların da yaşlarının aynı olması büyük bir avantaj. 7-8 yaşından beri birlikte idman yapıp yarışıyorlar. Umut ediyorum 18 artıda da güzel işler olacak.”

Şampiyonalara katılmanın belli maliyetler getirdiğini ve bir sponsorları olmadığını kaydeden Er, kendilerine sponsor olmak isteyen kişi veya kurumlara açık olduklarını da sözlerine ekledi.

Önder Aydın - Sadık Cangel