Altın kollu adam emekli oldu

Her bir düzenli kan bağışında 3 hayat kurtarılırken, sıradan bir plazma bağışı 18 hayat kurtarabiliyor.

James Harrison ise sıradışı bir insan. Onun kanında bulunan özel bir antikor kullanılarak yapılan Anti-D diye isimlendirilen bir plazma sayesinde 60 yıl içinde 2 milyon 4 yüz bin bebeğin hayatı kurtarıldı.



81 yaşındaki James Harrison’ın plazmasında bulunun güçlü bir antikor, doğmamış bebekleri ölümcül bir hastalık olan Rhesus D Haemolytic Diseas (HDN) sebebiyle ölümden kurtaran Anti-D ilacını üretmekte kullanıldı.

Altmış yılda yaptığı 1173 kan bağışıyla 2 milyon 4 yüzbin çocuğun hayatını kurtaran James Harrison 11 Mayıs Cuma günü son kan bağışı ile son iyiliğini yaptı.



Harrison son kan bağışında “Bugün benim için hüzünlü bir gün. Uzun bir maratonun sonu” dedi.

Kan grubu RH negatif olan hamile bir kadının rahmindeki bebeğin kan grubu pozitif RH olduğu zaman annenin vücudu bebeğin alyuvarlarını virüs ve bakteri gibi yabancı bir tehdit olarak görüp onu yok etmek için antikor üretmeye başlıyor. Bunun etkileri yıkıcı olabiliyor. Bu hastalık sebebiyle ya düşük oluyor veya bebekler ya beyin hasarlı veya ölümcül kan hastalığı ile doğuyor.



Avustralyalı bilim adamları 1960 yılına Rhesus D Haemolytic Diseas (HDN) hastalığını keşfetmeden önce binlerce bebek ya doğmadan öldü veya beyin hasarlı ve anemi hastalığı ile doğdu.



Avustralyalı bilim adamları kan grubu RH negatif olan kadınlara düşük seviyeli RhD ummunoglobulin enjekte edince antikorların bebeğe zarar vermeden RH pozitif kan hücrelerini temizlediğini keşfetti.

James Harrison’ın vücudu tabii olarak nadir bulunan RhD -negatif kan ile Rh + pozitif antikorların kombinasyonu üreterek onu ideal bir kan bağışçısı haline getirdi.



Bilim adamları Harrison’un 14 yaşında iken geçirdiği akciğerinin bir lobunun alındığı ameliyatta kendisine verilen 13 ünite kanın verilmesi sırasında kazandığını düşünüyor.



James Harrison, Bilim adamları kendisine Anti-D programına katılma teklifi yapmasıyla kan vermeye başladı.

HDN hastalığının halen Avustralya’da her 6 yeni doğandan birinde potansiyel etkisi bulunuyor. Kabaca hamile kadınların yüzde 17’si Anti-D alıyor. Bunların arasında Harrison’ın kendi kızı da bulunuyor.

Hemen her hafta kan bağışında bulunan ‘Altın kollu’ adam olarak isimlendirilen 81 yaşındaki Harrison sağ kolundan verdiği 1162 defa sağ kolundan ve 10 defa da sol kolundan verdiği kanla 500-800ml kan plazması bağışında bulundu.