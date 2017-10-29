Altın kulaçların bayram coşkusu

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzunda gerçekleştirilen 6. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yüzme yarışlarında farklı stillerde 365 faal lisanslı yüzücü kulaç attı. Coşkunun hiç düşmediği yarışlarda tribünleri adeta tıklım tıklım dolduran sporcu velileri, altın kulaçlara büyük destek verdi. Şehitkamil Belediyesi Gaziantep Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen yarışlarda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. 6. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışlarının açılış seremonisinde sporcu öğrencileri yalnız bırakmayan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yarışların gündüz seansında dereceye giren şampiyon kulaçları ödül kürsüsünde tebrik ederek madalya ve başarı belgelerini takdim etti.

Başkan Fadıloğlu'na Türk bayrağı hediye edildi

Açılış seremonisinin ardından sporcular tarafından Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’na Türk Bayrağı hediye edildi. Türk Bayrağını sporcuların elinden alan Başkan Fadıloğlu, Bayrağı öperek alnına koydu. Başkan Fadıloğlu daha sonra çiçek takdiminde bulunan sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Ay-yıldızı bayrağımızı dalgalandırmaya devam edeceğiz"

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları açılış seremonisinde konuşan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Alleben Yüzme Havuzlarında ulusal ve uluslar arası platformda şampiyonluklara kulaç atan sporcular yetiştirerek ay- yıldızlı bayrağı gururla dalgalandırmaya devam edeceklerini ifade etti. Başkan Fadıloğlu, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde düzenlediğimiz. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışları ikisi il dışından olmak üzere 12 farklı spor kulübünden 365 lisanslı sporcumuzun katılımıyla gerçekleştiriliyor. Farklı branşlarda düzenlediğimiz tüm geleneksel sportif organizasyonlarda olduğu gibi bu günde sporcularımızın, tribünleri dolduran değerli velilerimizin bayram coşkusu oldukça yüksek. Bu tablo bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Alleben Yüzme Havuzu neredeyse 24 saat esnasına göre vatandaşlarımıza, sporcularımıza hizmet veriyor. Sabah saat beş sularında başlayan çalışma maratonu gece geç saatlere kadar devam ediyor. Burada sadece performans sporcularımız değil. Su sporlarıyla yeni tanışan birçok vatandaşımızı yaz ve kış spor okullarımızda misafir ediyoruz. Uzun emekler ve hummalı çalışmalar neticesinde bu kulvarlardan Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcular çıktı. Muhammet Emin Bay, kardeşimiz dünya şampiyonu olarak bizlere büyük gurur yaşattı. İnşallah ilerleyen zamanlarda şampiyonların sayıları artacak ve ay- yıldızlı bayrağımızı ulusal ve uluslararası birçok platformda gururla dalgalandırmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle tüm ulusumuzun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını bir kez daha kutluyorum. Yarışlara katılan ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Alleben yüzme havuzu bayram yeri gibi

Şehitkamil Belediyesi Alleben Yüzme Havuzu Genel Koordinatörü ve Türkiye Yüzme Federasyonu Gaziantep İl Temsilcisi Cengiz Bingül, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde organize edilen 6. Geleneksel Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışlarında Alleben Yüzme Havuzunun bayram yerine dönüştüğünü belirtti. Bingül, açıklamasında, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramını tüm camiamız adına kutluyorum. Bu gün yüzme havuzumuz Cumhuriyet Bayramına yakışır şekilde bayram yeri gibi. Katılımcı tüm spor kulüplerimize, destek veren, ilgi gösteren, yalnız bırakmayan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diye konuştu.