Altın Palmiye’de halk oylaması sonuçlandı

İnternet sitesi tarafından bu yıl 5’incisi düzenlenecek olan ‘Zer 5. Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’nin halk oylaması sonuçlandı. Yaklaşık iki aydır süren halk oylamasında 2 milyon 643 bin 162 kişi oy kullandı. Sinema, televizyon müzik alanındaki 28 kategoriden oluşan oylamada her IP’den bir defa oy kullanıldı.

Oylamaya rekor katılım

Türkiye Altın Palmiye Ödülleri Yönetim Kurulu Başkanı Nedim Delibaş, "Bu yıl beşincisini gerçekleştireceğimiz ‘Zer Türkiye Altın Palmiye Ödülleri’ni uluslararası düzeyde de ‘Zer 5th Golden Palm Awards’ olarak yapıyoruz. İlk kez bu kadar yoğun ve rekor bir halk oylaması oldu. Kazanan tüm adayları tebrik ediyorum. Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yapacağı ödül törenimiz 7 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek” diye konuştu.

Halk oylamasında kazanan isimler şöyle sıralandı;

Yılın Erkek Pop Sanatçısı: Soner Sarıkabadayı

Yılın Kadın Pop Sanatçısı: Hande Yener

Yılın Erkek Fantezi-Arabesk Sanatçısı: Alişan

Yılın Kadın Fantezi -Arabesk Sanatçısı: Ebru Yaşar

Yılın Şarkısı: Manuş Baba (Eteği Belinde)

Yılın Düeti: Serkan Kaya / İntizar (Asla Bitmiyor)

Yılın Rock Sanatçısı: Emre Aydın

Yılın Sinema Filmi: Ayla

Yılın Erkek Sinema Oyuncusu: Barış Arduç (Mutluluk Zamanı)

Yılın Kadın Sinema Oyuncusu: Elçin Sangu (Mutluluk Zamanı)

Yılın Sinema Yönetmeni: Özcan Deniz (Öteki Taraf)

Yılın Aksiyon Dizisi: Söz

Yılın Dram Dizisi: Aşk ve Mavi

Yılın Komedi Dizisi: Yeni Gelin

Yılın Erkek Dizi Oyuncusu: Tolga Sarıtaş (Söz)

Yılın Kadın Dizi Oyuncusu: Burcu Kıratlı (Aşk ve Mavi)

Yılın Dizi Yönetmeni: Yağız Alp Akaydın (Söz)

Yılın Kanalı: Star TV

Yılın Müzik Kanalı: Kral Pop TV

Yılın Haber Kanalı: CNN Türk

Yılın Kadın Haber Sunucusu: Nazlı Çelik

Yılın Erkek Haber Sunucusu: Cem Öğretir

Yılın Televizyoncusu: Veyis Ateş

Yılın Komedi Sanatçısı: Ahmet Kural -Murat Cemcir

Yılın Gazetesi: Posta

Yılın Radyosu: Kral Pop

Yılın Radyocusu: Afrikalı Ali - Kral FM

Yılın Sosyal Medya Fenomeni: Enes Batur