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Altın Portakal için yarışacak filmler belli oldu

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma Bölümü’nde yarışacak 2’si belgesel 12 film belli oldu.

Altın Portakal için yarışacak filmler belli oldu

27 Eylül 2016 17:35

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Festival Direktörü Elif Dağdeviren’in ev sahipliğinde düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde geri sayım başladı. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Portakal ödüllerine aday gösterilen, ikisi belgesel on iki film belirlendi. Dünya ve yurt içinde önemli başarılar kaydetmiş yapımların öne çıktığı 53. Festival seçkisi sinemamızın git gide gençleşmekte olduğunu gösteriyor. Yeni Türkiye sinemasının öncü yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt” (Türkiye prömiyeri), Derviş Zaim’in ise “Rüya” adlı yeni başyapıtlarının da yer aldığı Altın Portakal adaylarından sekizi yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı filmleri, iki tanesi de ikinci filmleri. On iki filmin altısının kadın, üçünün çocuk karakterlere, seçkinin tamamının aile ilişkilerine odaklanması ise erkek merkezli sinemamızda tematik açıdan çeşitliliği sağlıyor.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri:

Albüm: Mehmet Can Mertoğlu ilk film
Babamın Kanatları: Kıvanç Sezer ilk film
Eşik: Ayhan Salar ilk film
Genç Pehlivanlar: Mete Gümürhan ilk film
Mavi Bisiklet: Ümit Köreken ilk film
Orhan Pamuk’a söylemeyin Kars’ta çektiğim filmde kar Romanı da var: Rıza Sönmez ilk film
Rauf: Barış Kaya- Soner Caner ilk film
Rüya: Derviş Zaim
Rüzgarda Salınan Nilüfer: Seren Yüce
Siyah Karga: Tayfur Aydın
Tereddüt: Yeşim Ustaoğlu
Toz: Gözde Kural ilk film 

Etiketler: Altın Portakal, hangi filmler yarışacak


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