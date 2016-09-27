Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Başkanı Menderes Türel ile Festival Direktörü Elif Dağdeviren’in ev sahipliğinde düzenlenen 53. Uluslararası Antalya Film Festivali’nde geri sayım başladı. Festivalin Ulusal Yarışma bölümünde Altın Portakal ödüllerine aday gösterilen, ikisi belgesel on iki film belirlendi. Dünya ve yurt içinde önemli başarılar kaydetmiş yapımların öne çıktığı 53. Festival seçkisi sinemamızın git gide gençleşmekte olduğunu gösteriyor. Yeni Türkiye sinemasının öncü yönetmenlerinden Yeşim Ustaoğlu’nun “Tereddüt” (Türkiye prömiyeri), Derviş Zaim’in ise “Rüya” adlı yeni başyapıtlarının da yer aldığı Altın Portakal adaylarından sekizi yönetmenlerinin ilk uzun metrajlı filmleri, iki tanesi de ikinci filmleri. On iki filmin altısının kadın, üçünün çocuk karakterlere, seçkinin tamamının aile ilişkilerine odaklanması ise erkek merkezli sinemamızda tematik açıdan çeşitliliği sağlıyor.

53. Uluslararası Antalya Film Festivali Ulusal Yarışma Filmleri:

Albüm: Mehmet Can Mertoğlu ilk film

Babamın Kanatları: Kıvanç Sezer ilk film

Eşik: Ayhan Salar ilk film

Genç Pehlivanlar: Mete Gümürhan ilk film

Mavi Bisiklet: Ümit Köreken ilk film

Orhan Pamuk’a söylemeyin Kars’ta çektiğim filmde kar Romanı da var: Rıza Sönmez ilk film

Rauf: Barış Kaya- Soner Caner ilk film

Rüya: Derviş Zaim

Rüzgarda Salınan Nilüfer: Seren Yüce

Siyah Karga: Tayfur Aydın

Tereddüt: Yeşim Ustaoğlu

Toz: Gözde Kural ilk film