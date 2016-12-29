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Altın şeklindeki alçıların arkasından FETÖ çıktı

Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan 369 adet külçe altın şeklinde imal edilmiş alçı ile ilgili gözaltına aldığı 4 kişinin, FETÖ/PYD soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürleri olduğu ortaya çıktı.

Altın şeklindeki alçıların arkasından FETÖ çıktı

29 Aralık 2016 16:55

İddiaya göre, Kemer’in Ovacık Mahallesi Mezarlık Dibi Mevkiindeki kanyonda, geçtiğimiz pazar günü 35 yaşındaki Süleyman A. av sırasında cep telefonu ile çektiği bir görüntüyü Antalya Müze Müdürlüğüne gönderdi. Jandarma ekipleri Süleyman A.’nın ifadesine başvururken, Antalya İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve Müze Müdürlüğü yetkilileri de bölgeye özel bir heyet gönderdi. Bölgede, yapılan ilk incelemenin ardından iş makinelerinin yardımıyla kazı ve arama çalışması başlatıldı. 3 gün süren kazıların ardından ortaya çıkarılan külçelerin, altın olmadığı ve külçe şeklinde imal edilmiş alçı olduğu belirlendi. Alçıdan imal edilmiş külçelerin yaldız boyayla boyandığı ortaya çıktı.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Müze Müdürlüğü, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kemer Cumhuriyet Savcısı Murat Şahin’in de katıldığı 3 gün süren çalışmalarda Kemer Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde görevli işçilerin çıkardığı külçeler, altın olmadığı ortaya çıkınca olay yerinde kırılarak imha edildi. Altın görünümlü külçelerle çekilen video ve fotoğraflarla vatandaşların dolandırılması amaçlandığı ortaya çıktı.

FETÖ’DEN İHRAÇ EDİLEN EMNİYET MÜDÜRLERİYMİŞ

Antalya Valiliğinden yapılan açıklamada, yapılan araştırmalar sonucu, jandarma tarafından gözaltına alınan B.H.Ş, S,Ç., A.B. ve M.K.’nin, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 2’nci Sınıf Emniyet Müdürü olarak görevli oldukları ve FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildiği belirtildi.

MAĞARAYA KAMERA TAKARAK MÜŞTERİLERE GÖSTERMİŞLER

Müze Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yapılan resmi kazı çalışmaları sonucunda mağaranın gizli bir girişinin olduğu belirlendi. Ayrıca girişi duvarla ören şüphelilerin, girişin gözükmemesi için üzerini yaklaşık 3 metre yüksekliğinde toprakla örttüğü tespit edildi. Alçıların olduğu mağaraya başka bir yerden 4 metre kalınlığında kaya tabasını delerek ayrı bir giriş açan şüphelilerin, buradan içeriye kamera sarkıtarak hazırladıkları sahte külçe altınların görüntüsünü satmak için müşterilere gösterdiği tespit edildi.


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