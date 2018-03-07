Altın, Şubat ayında yatırımcılarını üzdü

MTM, Ekonomi Gazetecileri Derneği için yaptığı araştırmada, Şubat ayı ekonomi başlıkları belirledi. Rapora göre, en çok konuşlan ekonomi başlığı 91 bin 576 haber ile dolar kuru oldu. Konuşulan bir diğer başlık ise vergi olarak belirlendi. Vergi bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl şubat ayının son haftası olarak belirlenen 'Vergi Haftası'nın, bu yıl 29'uncusu kutlandı.

İhracatın şubat ayı karnesi açıklandı

Verilerine göre, Şubat'ta ihracat geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 14,8 artarak 12 milyar 889 milyon dolar oldu. Bununla beraber yılın ilk iki ayında ihracat, yüzde 12,8 yükselerek 25 milyar 346 milyon dolar olarak belirlendi. En fazla ihracat yapılan ülkelerden Almanya’ya ihracat yüzde 21,7 arttı. İller bazında ise 22 milyon dolarlık ihracatı ile Kırşehir, aylık bazda bugüne kadarki en yüksek ihracat rakamını yakaladı. Türk ihracatı devi olan otomotiv sektörü, Şubat’ta gerçekleştirdiği 2,8 milyar dolarlık ihracat ile tüm zamanların en yüksek aylık ihracat rakamına ulaştı. 14 Şubat Sevgililer Günü etkisiyle de süs bitkileri ve mamulleri sektörü, geçen ay 15 milyon dolarlık rekor ihracat rakamını yakalamış oldu. Ay boyunca medyada yapılan incelemeye göre yazılı basın, görsel basın ve internet medyasında ihracat konulu 78 bin 332 haberin yer aldığı belirlendi.

Enflasyon rakamları beklentilerin üzerinde geldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Şubat ayında TÜFE aylık bazda yüzde 0.73 artış gösterirken, yıllık enflasyon yüzde 10.35'ten yüzde 10.26'ya geriledi. Piyasada aylık bazda artış yüzde 0.5 civarında ön görülüyordu. Tüketici fiyatları bazında ise Şubat’ta en yüksek fiyat artışı yüzde 55,10 ile taze fasulyede oldu. Fiyat artışında taze fasulyeyi yüzde 31,02 ile hacca gidiş ücreti, yüzde 30,09 ile dolmalık biber izledi. Raporuna göre, enflasyon başlığı ay boyunca 31 bin 805 haberin konusu oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 2 aylık yükselişini sürdüremedi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi geçen yılın aralık ayında başladığı ve ocak ayında devam ettirdiği yükselişini Şubat ayında devam ettiremedi. ABD borsalarında başlayan ve diğer ülke borsalarına da yansıyan sert düşüş, borsaların satıcılı bir seyir izlemesine neden oldu. Aylık bazda bakıldığında ise yüzde 0,50 değer kaybeden BIST 100 endeksi, şubat ayını 118.950 puan seviyesinden tamamladı. Borsa İstanbul bu başlıklar çerçevesinde 28 bin 793 haberde yer aldı.

Altın yatırımcısının Şubat’ta yüzü gülmedi

Küresel piyasalarda azalan siyasi ve jeopolitik risklerin ve değer kazanan doların etkisiyle altın fiyatları şubat ayında satıcılı bir seyir izledi. Bu dönemde Altının ons fiyatındaki değer kayıplarından negatif etkilenen altının gram fiyatı şubatta yüzde 1'e yakın değer kaybederek yatırımcısını üzdü. Altının gram fiyatı ayı 161 liradan tamamladı. Raporuna göre şubat ayı boyunca medyada altın konulu 10 bin 750 haber yansıması tespit edildi.

