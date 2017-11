Altın ve mücevher fırsat günleri İstanbul’da başladı

Barok Diamond tarafından dördüncüsü düzenlenen 'Altın ve Mücevher Fırsat Günleri' kapılarını İstanbul’da açtı. Özel tasarım ve güncel modellerin bulunduğu fuar 12 Kasım tarihine kadar İstanbul’da bir otelde devam edecek. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün 79’uncu ölüm yıldönümü sebebi ile Altın ve Mücevher Fırsat Günlerini 10 Kasım haftasında gerçekleştiren Barok Diamond, mikro art sanatçısı Hasan Kale’nin kahve granülü, pirinç, iğne deliği ve saç teline resmettiği Türk bayrağı, Atatürk ve Anıtkabir görselli eserleri de sergilenecek. Fuara gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Dış İlişkiler Başkanı Mehmet Mehdi Eker'de etkinliği ve mikro eserleri gezme fırsatı buldu.

Barok Diamond firma ortağı Corç Akdoğan, yoğun istek ve talep üzerine dördüncüsünü düzenlediklerini belirterek, “Dördüncü etkinlik olması sebebiyle hep üzerine bir şeyler katmaya çalıştık. Günümüz ekonomisi maalesef herkesin zorluk çekmesine sebep oluyor. Amacımız ekonomiye katkı sağlamak. Altın ve dolar fiyatları çok yükseldi. Biz doları 3.50 TL’ye, altını 150 TL endeksledik ve bunun üzerinden satışlarımızı yapıyoruz. Sektörde olduğu gibi, bizde bu zorlu krizi aşmak adına ve dışarıdaki nihai tüketiciye, misafirlerimize uygun fiyata ürün vermek babında bu fırsat günlerini düzenliyoruz. Çok talep geldiği için her 3 ayda bir tekrarlıyoruz. Dışarıdaki misafirlerimiz hiç üzülmesinler inşallah 5’incisi de olacaktır” dedi.

"Her kişi buradan ürünü alırken makul fiyata almış olacak"

Corç Akdoğan konuşmasına şöyle devam etti: “Bu etkinlikte pırlanta, altın, elmas, tek taş özellikle evlenecek çiftlere söylüyorum. Makul fiyata yüzde 50’ye varan indirimlerle gerçek fiyata alma şansına sahip olacaklar. Her kişi buradan ürünü alırken makul fiyata almış olacak. Ürün gamımızda, 100 TL’ye de ürünümüz var, 100 bin TL’ye de ürünümüz var. Her bütçeye, her kişiye özel tasarlanmış binlerce, on binlerce ürün etkinlik alanında bulunuyor”.

Bu haftanın 10 Kasım Atatürk’ü anma haftası olduğunu vurgulayan Akdoğan, “Ulu önder Atatürk’ü anma haftası. Bu haftaya özel dünyaca ünlü mikro art sanatçımız Hasan Kale ile bir proje oluşturduk. Bu proje kapsamında sağ olsun bizi kırmadı. Etkinlik alanında 8 gün boyunca gelen misafirlerimiz Hasan Kale’nin eserlerini görme şansına sahip olacaklar. Ufacık bir pirinç tanesine yaptığı Atatürk portresi veya bir çekirdek tanesine Anıtkabir’i sığdırdı. Şanlı bayrağımızı toz şeker damlasına resmedilmiş objesini tüm misafirlerimiz görebilecekler” ifadelerini kullandı.

Kırık pirinç tanesi, dikiş iğnesi ve saç teline Türk bayrağı, Atatürk ve Anıtkabir’i resmeden mikro art sanatçısı Hasan Kale çok önemli bir haftada olduklarını belirterek, “Atatürk’ün ölüm yıldönümünde 10 Kasım için birlikte bir yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bizde mikro sanatımızla hem izleyicileri hem de gelen misafirlere destek vermeyi amaçlıyoruz. Hayatın içinden bazen görmediğimiz bütün objeleri sanat kapsüllerine çevirerek insanların yüreklerine dokunmak amacımız” ifadelerini kullandı.

10 Kasım haftasına özel eserlerin olduğunu vurgulayan Kale, “Kırık pirinç tanesine Atatürk portremiz, fındık tanesindeki Anıtkabirimiz ve toz şeker tanesinde olan Türk bayrağımız ön planda” dedi.