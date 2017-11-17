Altın, yatırımcısına yüzde 22 kazandırdı

Dünyadaki altın piyasasındaki durgunluğa rağmen Türkiye’de altın fiyatlarının dövize bağlı olarak biraz arttığını ifade eden Özman, altının geçen seneye oranla bu sene daha az kazandırdığını vurguladı. Şu anda altın yatırım yapmak için uygun bir zaman olduğunu belirten Dr. Salih Özman, "2017 yılının başında altına yatırım yapan vatandaşlar, şu an itibari ile net olarak yüzde 22 oranında kar elde etti. Yani 10 bin TL’lik altın alan kişi, parasını 12 bin 200 TL’ye çıkarttı. Dünya altın piyasasında son günlerde bir kıpırdanma yok. Altının yükselme sebebi, doların yükselmesiyle değer kaybeden Türk Lirasına bağlı. Şu anda ise altına yatırım yapmak yerine beklemek daha yararlı. Şu anda altın almak için uygun zaman demek doğru değil. 2018 yılında da altının yatırımcısına yüzde 20-25 arasında bir kar sağlayacağını umuyoruz.

Altın fiyatları uzun bir süre bu fiyatların üstüne çıkmayabilir. Çünkü sürekli baskı altına alınan döviz kurları artık baskı altına alınamaz hale geldi. Döviz kurlarının bundan daha da yükseleceğini zannetmiyorum. Doların 4 TL’nin üstüne çıkma ihtimalinin olduğunu düşünmüyoruz. 2016 yılında altın, yüzde 31 oranında yatırımcısına kazanç sağlamıştı. Altın şu zamana kadar geçen seneden az kazandırdı. Yıl sonuna kadar da pek fazla bir değişiklik olacağını zannetmiyorum. Altın 176 TL’ye çıkmadığı sürece, yatırımcısına bu yıl yüzde 31 oranında kazanç sağlamayacak. Böyle bir konunun da söz konusu olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Bugün itibariyle 24 ayar altının gram fiyatı 160 TL, 22 ayar bileziğin gram fiyatı 157 TL, çeyrek altın 266 TL, yarım altın 532 TL ve tam lira da bin 94 TL'den satılıyor.

Erdi Demür

