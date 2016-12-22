Nihat Bayramoğlu İlkokulu’nun düzenlediği Değerler Eğitimi konulu yarışmanın Saraydüzü Kışlası’ndaki ödül törenine Yeşilırmak Ortaokulu öğrencisi Emirhan Gedizli’nin davranışı damga vurdu. Plaketini ve birincilik ödülünü Amasya Valisi Salih Işık’ın elinden aldığı sırada mikrofonu eline alıp bir süre heyecanlandıktan sonra konuşan Gedizli, ödülünü Halep’teki çocuklara armağan ettiğini söyledi.

Duygulanıp gözyaşları döken minik öğrenciyi alkışlayan Vali Işık da, “Ben de kocaman yürekli öğrencimiz Emirhan’ı canı gönülden tebrik ediyorum. Aslında millet olarak hepimizin duyguları aynı. Emirhan bunun bir anlamda tercümanı oldu. Gençlerimiz bu. Bizim insanımız bu. Değerler eğitiminin amacıda bu" dedi.

Ödülün Kızılay’a bağışlandıktan sonra makbuzun minik öğrenciye iletilmesi talimatı veren Işık, ilden Amasya Belediyesi, Hayatcan Derneği ve hayırseverlerin katkılarıyla Halep’e 10 tır dolusu ihtiyaç malzemesi gönderildiğini ayrıca diğer ihtiyaçlar konusunda da Hatay Valisi ile telefonda görüştüğünü vurguladı.

Serginin gezilmesinin ardından öğretmeninin giydirdiği kabanındaki ayrıntı ise; babası otobüs şoförü annesi ev hanımı olan minik öğrencinin yaptığı fedakarlığı gözler önüne serdi. Programa öğrencisiyle birlikte gelen okul müdürü Ayla Keskiner’de yamalı kabanını yenilemek yerine yardım etmeyi tercih eden öğrencisinin davranışı karşısında duygulandı. Keskiner, öğrencisine yeni bir kaban alacaklarını anlattı.

Murat Çelik A.