ABD'deki başkanlık seçimlerinde sabah Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'ın önde gitmesi dolar ve altın fiyatlarını yükseltti. Altının gramı 138 liraya kadar çıkarken, çeyrek altın 213 ile 215 lira arasında satılıyor. Fiyatların yükselmesi piyasayı şaşkına uğratırken, satışlar bir anda durma noktasına geldi. Altın piyasasıyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan 47 yıllık kuyumcu ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) 22 No'lu Meslek Komitesi Başkan Yardımcısı Ertaş İnanoğlu, ABD'de başkanlık seçimlerinde Donald Trump'ın önde olmasının altındaki ons fiyatlarını bir anda yükselttiğini söyledi. Şuanda altının gramının 136 ile 140 arasında gidip geldiğini belirten İnanoğlu, buna bağlı olarak çeyrek altın fiyatlarının da yükseldiğini söyledi.

"Gram fiyatı 140 lirayı gördü"

Altındaki onsun yükselmesiyle piyasanın bir anda karıştığını belirten İnanoğlu, "Gram altın bir ara 140 lirayı gördü. Altın zirveyi sever demiştim ve yine geldi zirveye oturdu. Tabi bu çıkış piyasaları olumsuz etkileyebilir. Özellikle altın fiyatlarıyla birlikte doların da yükselmesi piyasada dalgalanmalar yapabilir. Bu fiyatlar belki de ilerleyen saatlerde, günlerde daha fazla artabilir. Çünkü Donald Trump'ın kesin olarak ABD Başkan olması bu yükselişi sürdürebilir. Fiyatları görünce bizde bir şaşkınlık yaşadık. Yükselişi bekliyorduk ama böyle yükseleceğini beklemiyorduk. Bu yükselişle birlikte altının gramı 12-13 lira arttı. Yani ciddi bir yükseliş oldu. Şu anda belirsiz bir durum var ortada. Önümüzdeki saatlerde piyasa daha çok da karışabilir, normale de dönebilir" diye konuştu.

"Altına yatırım yapan kazandı"

Altın fiyatları düştüğünde altın alınması için vatandaşları yönlendirdiğini belirten İnanoğlu, "O dönem demiştim altın yeniden yükselir ve para kazandırır diye. Altın yatırımı her zaman iyi bir yatırımdır. Bugün bunu daha iyi görüyoruz. Altında yıllardır her zaman iniş çıkışlar olmuştur ancak altın hep zirvede yer almıştır. Vatandaşlarımız her zaman altın alabilirler. Ancak şu anda altın fiyatlarının yükselmesi bir anda satışları durma noktasına getirdi. Bu yükseliş devam ederse önümüzdeki günlerde kuyumcular zor günler geçirebilir. Umuyoruz piyasa normale döner ve bizde rahat bir nefes alırız. Ancak görünen altın fiyatlarının daha yükseleceği yönünde. Fiyat düştüğü dönemde altına yatırım yapanlar kazandı" ifadelerini kullandı.

Koray Ünlü