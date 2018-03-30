Altıncı kattan böyle atladı

Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesi Ulucanlar Caddesi üzerindeki bir otelde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen 19 yaşındaki Suriyeli bir genç kız altıncı katın balkonunda intihar girişiminde bulundu. Olayı gören vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hava yastığı ile önlem aldı. İkna edilmeye çalışılan genç kız, bir süre sonra kendini boşluğa bıraktı. İtfaiyenin açtığı hava yastığına düşen genç kız, ambulansla Yıldırım Beyazit Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Genç kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Ömer Çetin