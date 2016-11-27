Olay, dün sabah saat 07.30 sıralarında Mithatpaşa Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre hava almak için balkona çıkan 33 yaşındaki İlker Uysal, dengesini kaybederek evinin bulunduğu 6’ıncı kattan beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Uysal’ı, Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Ağır yararlanan Uysal, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Uysal’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abdülaziz Baydilli