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Altındaki düşüş piyasayı rahatlattı

Yaz sezonunu sona erip, kış sezonuna girilmesiyle birlikte altın fiyatlarında düşüş yaşanmaya başladı. Piyasada 215 TL’ye kadar yükselen çeyrek altın, 205 TL’ye satılmaya başladı.

Altındaki düşüş piyasayı rahatlattı

17 Eylül 2016 21:00

Kuyumcu Tekin Alptekin, yaz sezonunda altının yüksek olmasının piyasaları biraz tedirgin ettiğini söyledi.
Altın fiyatlarının yüksek olması nedeniyle düğün yapan vatandaşların ‘alalım mı, almayalım mı?’ kararsızlığında kaldığını ifade eden Alptekin, altının şuanda 130 TL’den 120 TL seviyelerine geldiğini kaydetti.
Alptekin, düğün sezonunun yavaş yavaş geride kalması ve kış sezonuna girilmesinden dolayı altın satışlarının arttığını, altın fiyatlarının düşmesiyle piyasaların hareketlendiğini ifade etti.

Rusya’nın faiz oranları ve kredi notunu yükseltmesi nedeniyle piyasaların rahatladığını kaydeden Alptekin, “Şuanda altının gidişatı biraz daha alt seviyelerde. Bundan sonra altın yatırımcılarının altın almalarında bir sakınca görmüyoruz. Çeyrek fiyatları 210-215 TL iken şuanda 205 TL’den satılıyor. Altın fiyatları düşünce çeyrekte düştü” diye konuştu. 

Etiketler: altın


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