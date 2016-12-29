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Altınlarını dolandırıcıya böyle verdi

Bursa’da kendisini polis olarak tanıtan bir kişinin yaşlı kadını dolandırması güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, yaşlı kadının, cüzdanındaki altınları dolandırıcıya kendi elleriyle verdiği görülüyor.

Altınlarını dolandırıcıya böyle verdi

29 Aralık 2016 12:16
Altınlarını dolandırıcıya böyle verdi - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, A.S. (37), R.S. (21), T.S. (19) ve M.C.S. (18), İzmir’den Bursa’ya geldi. Telefonla S.A.’yı arayan şüpheliler, kendilerini polis olarak tanıtıp, “Hesabınız FETÖ terör örgütünün eline geçti. Evinizdeki altın ve paraları size gelen polise verin. Onları kontrol edeceğiz” dedi. Paniğe kapılan yaşlı kadın, dolandırıcıların istediklerini yaptı. Aynı yöntemle G.Ö. de (73) dolandırıldı. Aynı gün içerisinde dolandırılan iki müşteki Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne müracaat etti. 2 müştekinin toplam 100 bin liralarını dolandırıcılara kaptırdığı öğrenildi.

ALTINLARI KENDİ ELİYLE TESLİM ETTİ

Öte yandan dolandırıcıların G.Ö.’den altınları alma anı saniye saniye kameraya yansıdı. Görüntülerde, G.Ö. ve dolandırıcı, telefonla konuşup, cadde üzerinde buluştu. Daha sonra cüzdanından altınlarını çıkartan yaşlı kadın, kendi elleriyle dolandırıcıya teslim etti. Bir süre sonra dolandırıcı ve kadın ayrıldı.

Kamera kayıtlarından yola çıkan ekipler, aracın plakasını tespit edip, 4 şüpheliyi İzmir’de gözaltına aldı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

(Ahmet Faruk Çabuk/İHA)

Etiketler: altın, dolandırıcı


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