Altınordu 3 puanla başladı

Maçtan dakikalar
12. dakikada Tatos’un kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Maranhao’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
26. dakikada Elazığspor savunmasında Murat çıkarken topu Mirkan’a kaptırdı. Mirkan topla birlikte ceza sahasına girdi ve vuruşunda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1
56. dakikada Berk’in sol kanattan ortasına Tom kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
75. dakikada Tatos’un kullandığı serbest vuruşta kaleciyle karşı karşıya kalan Erman Bulucu’nun vuruşunda top üstten auta çıktı.
84. dakikada Elazığspor savunmasının arasına atılan topta Mehmet Murat Uçar kaleciyi çalımladıktan sonra pasını Fatih’e çıkardı. Fatih’in yerden şutu ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Elazığ Atatürk
Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Orkun Aktaş xx, Muhammet Yumak xx
Elazığspor: Soner Şahin x, Fatih Serkan Kurtuluş x, Mehmet Yiğit xx, Erman Bulucu xx, Onur Güney xx, Bjarnason xx, Murat Kayalı x (Alpaslan Öztürk dk. 46 x) , Tatos xx, Tom xx, Berk Yıldız xx, Maranhao x (Sarpong dk. 69 x)
Yedekler: Ahmet Sabri Fener, Kadir Bekmezci, Eren Çinkılınç, Adem Alkaşi, Enes Batın Kaplan, Ali Fırat Okur, Emre Öztürk, Kadir Taşoğlu
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Altınordu: Berke Özer xx, Yusuf Acer xx, Yusuf Yalçın Arslan xx, Oğulcan Ülgün xx, Mehmet Murat Uçar xx (Musa Caner Aktaş dk. 90 ?), Serkan Göksu xx, Alican Özfesli xx (Recep Yemişci dk. 85 ?), Kerim Alıcı xx, Barış Alıcı xx, Seydi Kayasoy xx, Mirkan Aydın xxx (Fatih Aktay dk. 43 xxx)
Yedekler: Erce Kardeşler, Uğur Arslan Kuru, Berk Erel, Mutlu Aksu Doğan
Goller: Mirkan Aydın (dk. 26), Fatih Aktay (dk. 84) (Altınordu)
Kırmızı Kart: Fatih Serkan Kurtuluş (dk. 84) (Elazığspor)
Sarı Kartlar: Mehmet Yiğit, Tatos (Elazığspor), Yusuf Acer, Kerim Alıcı, Serkan Göksu, Barış Alıcı, Fatih Aktay, Recep Yemişçi (Altınordu)
Hüseyin Kabukçu - Yunus Özhanlı