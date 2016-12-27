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Altınordu 5 futbolcuyu gönderdi

Ligin ikinci yarısında kadrosundaki altyapı patentli oyuncu sayısını 11’e çıkarmayı hedefleyen Altınordu, 5 oyuncuyla yollarını ayırdı.

Altınordu 5 futbolcuyu gönderdi

27 Aralık 2016 13:46

Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, yeni yılda daha tempolu, daha coşkulu, daha mücadeleci ve daha genç bir ekip oluşturmak için düğmeye bastıklarını söyledi. Kadrodaki Altınordu patentli genç oyuncu sayısını 11’e çıkarmayı hedefleyen Eroğlu, Kulüp Başkanı Seyit Mehmet Özkan ve Genel Kaptan Sedat Gündoğdu ile yapılan toplantının ardından forvet Üstün Bilgi, sol bek Emre Kara, orta saha oyuncuları Kenan Karışık, Umut Sözen ve Muhammed Emel ile yolların ayrılmasına karar verdi.

2000 doğumlulara yeşil ışık
Daha önce Göksu Türkdoğan ve Ozan Tahtaişleyen’e de veda eden kırmızı-lacivertli ekip, böylelikle 7 oyuncu ile el sıkışarak ayrılmış oldu. A Takım kadrosunda şu anda Altınordu patentli olarak Berke Özer, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Barış Alıcı, Berk Erel ve Fatih Aktay bulunuyor. Bu 7 oyuncuya, performansları sürekli takip altında olan 2000 doğumlular dahil 4 genç daha değişerek eklenecek. Eroğlu, ligin ikinci yarısındaki her maçta ilk 11’de 4 gence forma verecek.

Hedef; direkt Süper Lig
Ara transfer döneminde 3 oyuncuya imza attıracaklarını vurgulayan Eroğlu, “Tecrübeli ve genç futbolcuların çok iyi harmanlandığı, misyonumuza uygun olarak daha yüksek tempolu ve daha coşkulu oynayan, daha mücadeleci bir ekip olacağız. Ligde ilk yarıyı 22 puanla, hedefimizin sadece bir adım yakınında bitirdik. İkinci devre daha zorlu bir lig bizi bekliyor. Bu nedenle alternatifli ve play-off’u değil, ilk ikiyi hedefleyen bir takım için planlamamızı tamamladık” dedi.

“Geçiş süreci gecikmeye neden oldu”
Gençlerin, 2012 yılındaki geçiş sürecinde 1 yıl futboldan uzak kaldığını, bu açığı kapatmanın oldukça zaman aldığını da sözlerine ekleyen Eroğlu, “2006’da Sayın Başkanımız ile yola çıkarken 10. yılda tamamına yakını kendi oyuncularımızdan kurulu bir A Takıma sahip olmanın planlarını yapmıştık. Ancak geçiş sürecinde kaybolan 1 yıl, bu hedefin 1 sezon ertelenmesine neden oldu. Ancak yine de yüzde 50 gibi bir oranla 2016-2017 sezonunun ikinci yarısına giriş yapmış olacağız” diye konuştu. 

Ali Gözeten


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