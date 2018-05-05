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Altınordu Erzurumspor canlı izle (Bein Sports 1) Altınordu Erzurum maç kaç kaç ?

Altınordu Erzurumspor maçını canlı izlemek isteyen iki takım taraftarları şifresiz canlı izle aramaları yapıyor. Taraftarlar arama motorları üzerinden Altınordu Erzurumspor şifreli veya şifresiz yayınlayacak kanalları araştırılıyor. İşte mücadeleyi canlı izleme yolları. Tüm detayları bu haberimizde bulabilirsiniz...

Altınordu Erzurumspor canlı izle (Bein Sports 1) Altınordu Erzurum maç kaç kaç ?

05 Mayıs 2018 00:31

Altınordu Erzurumspor canlı izle! Bugün oynanacak olan karşılaşmayı canlı izlemek isteyen taraftarlar internet üzerinden Altınordu Erzurumspor maçı canlı izle şifresiz aramaları yapıyor. İki takım taraftarları Altınordu Erzurumspor şifresiz yayınlayacak kanalları araştırıyor. İşte Altınordu Erzurumspor maçı canlı izleme yolları. İşte bu önemli mücadele hakkında tüm detaylar…

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Altınordulu Murat Uçar, “İpler elimizde”

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’in son haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Cumartesi oynayacağı play-off bileti sınavına kilitlenirken, “İpler bizim elimizde” diyen sağbek Murat Uçar, herkese güven verdi. 

Ligde 32 maçta forma giyen Altınordu’nun istikrarlı oyuncusu Murat Uçar, takımının 3 sezonda 2 kez kaybettiği play-off trenini bu kez yakalayacağını iddia ederek, “Çaykur Rizespor ile birlikte ikinci yarının en fazla puan toplayan ekibiyiz. Erzurum’u yenerek play-off’a kalacağız” dedi. 

Ligde ikinci yarı maçlarının çok zorlu geçtiğini, Çaykur Rizespor ve Ankaragücü gibi Süper Lig’e yükselen iki takımı da deplasmanda yenerek kalitelerini ispat ettiklerini vurgulayan Murat Uçar, “İkinci yarıdaki 12 maçlık çıkışımızın ardından verilen ara bizi olumsuz etkiledi. Ümraniyespor, Gazişehir ve Adana Demirspor yenilgileri bu aranın ardından geldi. Ancak artık telafisi olmayan noktadayız. Kazanıp tarihimizdeki ilk play-off heyecanını yaşamaya kilitlendik” diye konuştu. 

Erzurum maçında taraftara da büyük iş düşeceğini sözlerine ekleyen Murat Uçar şöyle devam etti: 
“En kötü günümüzde bile yanımızda olan bir taraftar grubuna sahibiz. Onların desteğini hissetmek gerçekten güzel bir duygu. Sahip oldukları vefa duygusu ölçülemez. Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynadığımız maça sadece 6 kişi gelmişlerdi ama neredeyse 6 bin kişilik mutlu olarak İzmir’e döndüler. Cumartesi günü onlara bu kez play-off mutluluğu yaşatmak istiyoruz.” 

Altınordu Erzurumspor nasıl canlı izlenir?

Altınordu Erzurumspor maçını beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz. Online olarak izlemek isterseniz de tek maç satın alma özelliğini kullanarak bu maçı kesintisiz bir şekilde izleme imkanına sahip olabilirsiniz

Digitürk tek maç satın alma işlemi nasıl yapılır?

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