Altınordu evinde 2 golle kazandı

Spor Toto 1. Lig'in 9. haftasında Altınordu, Bornova Stadı'nda Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi karşılaşmayı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

14. dakikada Alican ceza sahası çizgisinin sağ köşesinden kazanılan serbest vuruşu şık bir vuruşla uzak köşeden filelere yolladı. 1-0

17. dakikada Halil Öner'in sert şutundan gelen topu kaleci Erce Kardeşler direk dibinde iki hamle kontrol etti.

38. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun savunmanın arkasına gönderdiği topla buluşan Murat Uçar karşı karşıya pozisyonda vurdu, top direğin hemen dibinden auta gitti.

43. dakikada Murat Uçar sağdan altı pasın uzak köşesine gönderdi, Yusuf Acer yükselip kafayı vurdu, kaleci topu direk dibinden bloke etti.

45. dakikada Cemali Serter'in pasında sağ çaprazdan ceza sahasına giren Fıratcan Üzüm vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.

56. dakikada Sefa Yılmaz'ın sert vuruşunda top yan direkten döndü.

63. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Muhammed Mert sol ayağınla uzak köşeye vurdu, top direkten döndü.

64. dakikada ota sahada rakibine kontrolsüz bir şekilde giren Alican Özfesli, ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

88. dakikada Kerim Alıcı sağdan ceza sahasına girip topu kale sahasına gönderdi, Serdar Deliktaş'ın vuruşunda fark 2'ye çıktı. 2-0

Stat: Bornova

Hakemler: Sinan Dereci, Gökmen Olgaç, Muhammet Yumak

Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu (Enes Sığırcı dk. 46), Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Alican Özfesli, Atakan Üner (Muhammet Mert dk. 46), Sefa Yılmaz (Kemal Rüzgar dk. 73), Berkay Samancı, Murat Uçar, Serdar Deliktaş

Yedekler: Erhan Erentürk, David Deniz Kılınç, Ali Yaşar, Anıl Koç

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Semih Güler, Mevlüt Çelik, İsmail Oykun (Mehmet Akbulut dk. 55), Alperen Kocabaş (Kaan Gül dk. 82), Mehmet Feyzi Yıldırım, Mehmet Özcan (Furgan Polat dk. 86 ?), Talha Erdoğan, Cemali Sertel, Fıratcan Üzüm, İbrahim Halil Öner

Yedekler: Ebrar Yiğit Aydın, Tolga Yakut, Ömer Faruk Güler, Emir Omurtak

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Alican Özfesli (dk. 14), Serdar Deliktaş (dk. 89) (Altınordu)

Kırmızı kart: Alican Özfesli (dk 64) (Altınordu)

Sarı kartlar: Kerim Alıcı, Enes Sığırcı (Altınordu), Mehmet Özcan, Muhammet Akbulut (Eskişehirspor)

Tolga Tahçı - Sinan Yeniçeri

