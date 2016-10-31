TFF 1. Lig’in 9. haftasında Denizlispor’u konuk eden Altınordu, rakibini 2-1’lik skorla mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, Denizlispor’un iyi bir takım olduğunu ve buna göre hazırlık yaptıklarını söyledi. Geçen hafta aldıkları beraberliği telafi etmek istediklerini kaydeden Eroğlu, “Coşkumuzu arttırdığımızda golü bulduk, sonra 2-0 oldu. Rakibin pozisyonları vardı. Uyarmamıza rağmen takımımız geri çekildi. İkinci yarıda rakip uzun toplarla gelmeye çalıştı. Biz de bu aralarda hızlı hücuma geçerek pozisyonlar yakaladık” dedi.

İkinci yarı rüzgarın şiddetiyle oyun düzenlerinin bozulduğunu kaydeden Eroğlu, “Bu galibiyetler çok önemli. Böyle bir skora ihtiyacımız vardı. Yavaş yavaş yukarıya tırmanıyoruz. Bu tırmanışımız devam edecek. Tüm futbolcularımı kutluyorum” diye konuştu.