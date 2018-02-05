Altınordu evinde kazandı

Her iki takım oyuncuları ve hakemler sahaya “Kalbimizle duamızla Mehmetçiğin yanındayız” pankartıyla çıkarken, Altınordulu oyuncular ise Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Operasyonu’na destek amacıyla ellerinde zeytin dalıyla seremoniye çıktı. Altınordulu futbolcular attıkları golden sonra da asker selamı vererek operasyondaki askerlerimize selam gönderdi.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Kerim Avcı’nın pasında topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt sol çaprazdan ceza sahasına girip golünü attı. 1-0

12. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan kale sahasına ortasında, Barış Alıcı gelişine vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-0

19. dakikada Foxi, Altınordu savunmasının arkasında topla buluştu ancak Uğur Arslan Kuru araya girerek mutlak gol tehlikesini önlemeyi başardı.

42. dakikada Erdoğan Yeşilyurt soldan altı pasa gönderdi. Mirkan Aydın gelişine vurdu, kaleciyi geçen topu Burak Çalık çizgiden çıkardı.

44. dakikada Barış Alıcı sağdan sıfıra inip kale sahasına ortaladı, Mirkan Aydın’dan önce araya giren Bülent Cevahir kafayı vurup mutlak golü önledi.

45. dakikada ani gelişen konuk takım atağında Burak Çalık ceza sahası sol çaprazından vurdu, kaleci Erce Kardeşler yatarak topu bloke etti.

50. dakikada Mahatma Otoo bir anda savunmanın arkasında topla buluşup vurdu, kaleci Erce Kardeşler açıyı çok iyi kapatıp topu çelmeyi başardı.

65. dakikada ceza sahası sol çaprazında kazanılan serbest vuruşu kullanan Abdülkadir Özgen, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi. 2-1

72. dakikada Oğulcan Ülgün savunmanın arkasına gönderdi, Barış Alıcı karşı karşıya pozisyonda vurdu, kaleci Atilla Özmen son anda parmaklarının ucuyla dokunup topu kornere attı. Barış Alıcı bu pozisyonda sakatlandı.

81. dakikada Altınordu kale sahası önündeki karambolde Mahatma Otoo vurdu, kaleci Erce Kardeşler son anda uzanıp gole izin vermedi, boşta topu Hasan Hatipoğlu uzaklaştırdı.

90. dakikada Altınordu ceza sahası bir kez daha karıştı, yayın üzerine doğru çevrilen topa Bülent Cevahir vurdu, top yandan az farkla auta çıktı.

90+6. dakikada soldan kullanılan serbest vuruştan gelen topa Abdülkadir Özgen kafayı vurdu, kaleci Erce Kardeşler çizgi üzerinde meşin yuvarlağı son anda bloke etti.

Stat: Bornova

Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Özgür Ertem xx, Önder Yılmaz xx

Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Arslan Kuru xx, Yusuf Acer xx, Hasan Hatipoğlu xx, Serkan Göksu xx, Erdoğan Yeşilyurt xx, Kerim Avcı xx (Rıdvan Özdemir dk. 83 ?), Deniz Vural xx, Barış Alıcı xx (Ali Mert Aydın dk. 75 x), Murat Uçar xx, Mirkan Aydın x (Oğulcan Ülgün dk. 66 x)

Yedekler: Berke Özer, Kerim Alıcı, Recep Yemişci, Berkay Samancı

Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu

Balıkesirspor Baltok: Atilla Özmen x, Cüneyt Köz xx, Oğuz Yılmaz x, Uğur Aygören x (Okan Alkan dk. 50 xx), Bülent Cevahir xx, Nizamettin Çalışkan xx, Sedat Şahintürk x (Furkan Çil dk. 54 x), Foxi Kethevoama x (Burak Çalık dk. 37 xx), Cumali Bişi xx, Abdulkadir Özgen xx, Mahatma Otoo xx

Yedekler: Andrija Vukovic, Oğuzhan Çapar, Doğa İşeri, Muhammed Ali Doğan, Mehmet Boztepe, Steve Beleck

Teknik Direktör: Giray Bulak

Goller: Erdoğan Yeşilyurt (dk. 6), Barış Alıcı (dk. 11) (Altınordu), Abdulkadir Özgen (dk. 64) (Balıkesirspor Baltok)

Sarı kartlar: Serkan Göksu, Erce Kardeşler (Altınordu), Bülent Cevahir, Cüneyt Köz (Balıkesirspor Baltok)