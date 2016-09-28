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Altınordu gol oldu yağdı

Altınordu U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi 1. tur eleme maçında Bulgar ekibi Levski Sofya’yı konuk etti. Altınordu Spor Kulübü, tarihinin ilk resmi Avrupa maçında Levski Sofya’yı 5-0 yendi.

Altınordu gol oldu yağdı

28 Eylül 2016 20:41

Stat: İzmir Atatürk

Hakemler: Dumitri Muntean xx (Moldova), Sergiu Beşliu xx (Moldova), Dumitru Ciobanu xx (Moldova)

Altınordu: Ali Yanar xxx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Arslan xxx, Ali Aydın xx, Alper Duruk xxx, Anıl Balakkız xx (Çağrı Oğuz dk. 76 xx), Selçuk Öztürk xxx, Musa Aktaş xxx (Murat Arslan dk. 62 xx), Alican Özfesli xxx (Hamit Kulya dk. 71 xx), Enis Durak xxx, Fatih Aktay xx

Yedekler: Ozan Oruç, Seydi Kayasoy, Onur Demir, Kadir Yurttadur

Teknik Direktör: Gökhan Ertunç

Levski Sofya: Sheytanov x, Kabov x (Kostadinov dk. 14 x), Borislavov xx, Kalaydhziyski xx, Pavlov xx, Nedyalkov xx, Yanev xx (Borimirov dk. 56 x), Petar Ivanov xx, Stanislav Ivanov x (Soner Polat dk. 75 x), Naydenov ?, Yurukov xx

Yedekler: Iliev, Dimitrov, Ivan Ivanov, Gavrilov

Teknik Direktör: Dimitar Telkiyski

Goller: Alican Özfesli (dk. 34 ve 61), Anıl Balakkız (dk. 36), Musa Aktaş (dk. 50), Enis Durak (dk. 59) (Altınordu)

Kırmızı kart: Georgi Nedyalkov (dk. 3) (Levski Sofya)

Sarı kartlar: Alican Özfesli, Fatih Aktay (Altınordu), Soner Polat, Aleks Borimirov (Levski Sofya)

Etiketler: altınordu


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