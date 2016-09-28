Stat: İzmir Atatürk
Hakemler: Dumitri Muntean xx (Moldova), Sergiu Beşliu xx (Moldova), Dumitru Ciobanu xx (Moldova)
Altınordu: Ali Yanar xxx, Recep Yemişçi xx, Yusuf Arslan xxx, Ali Aydın xx, Alper Duruk xxx, Anıl Balakkız xx (Çağrı Oğuz dk. 76 xx), Selçuk Öztürk xxx, Musa Aktaş xxx (Murat Arslan dk. 62 xx), Alican Özfesli xxx (Hamit Kulya dk. 71 xx), Enis Durak xxx, Fatih Aktay xx
Yedekler: Ozan Oruç, Seydi Kayasoy, Onur Demir, Kadir Yurttadur
Teknik Direktör: Gökhan Ertunç
Levski Sofya: Sheytanov x, Kabov x (Kostadinov dk. 14 x), Borislavov xx, Kalaydhziyski xx, Pavlov xx, Nedyalkov xx, Yanev xx (Borimirov dk. 56 x), Petar Ivanov xx, Stanislav Ivanov x (Soner Polat dk. 75 x), Naydenov ?, Yurukov xx
Yedekler: Iliev, Dimitrov, Ivan Ivanov, Gavrilov
Teknik Direktör: Dimitar Telkiyski
Goller: Alican Özfesli (dk. 34 ve 61), Anıl Balakkız (dk. 36), Musa Aktaş (dk. 50), Enis Durak (dk. 59) (Altınordu)
Kırmızı kart: Georgi Nedyalkov (dk. 3) (Levski Sofya)
Sarı kartlar: Alican Özfesli, Fatih Aktay (Altınordu), Soner Polat, Aleks Borimirov (Levski Sofya)