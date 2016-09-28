Altınordu U19 Takımı, kulübün ilk Avrupa maçı olan UEFA Gençlik Ligi 1. tur eleme ilk maçında Levski Sofya’yı 5-0 yendi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Altınordu U19 Teknik Direktörü Gökhan Ertunç, “93 yıllı tarihimizde bir ilkti. Bu maç bize nasip olduğu için çok şanslıyız. Tüm camianın yüzünü kara çıkartmadık” dedi.

Oyuncularının işini ciddiye alarak oynadığını ifade eden Ertunç, “Bu kolay elde edilen bir başarı değil. Bundan sonra çok daha iyi yerlere gelmek için çok daha fazla çalışacağız” şeklinde konuştu.

Muhtemel rakip Sparta Prag

Rövanş maçı ise 19 Ekim’de Sofya’da oynanacak. Altınordu, 5-0’lık avantajıyla turu geçmeye yakın ekip olurken, İzmir ekibinin turu geçmesi halinde muhtemel rakibi, ilk maçını 4-0 kazanan Sparta Prag olacak.

Ali Gözeten - Halil Karahan

