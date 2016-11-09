Stat: Doğanlar
Hakemler: Karako Ferenc xx (Macaristan), Szert Balazs xx (Macaristan), Szalai Balazs xx (Macaristan)
Altınordu U19: Berke Özer xxx, Kerim Alıcı xx, Ali Mert Aydın xx (Musa Caner Aktaş dk. 59 xx), Yusuf Yalçın Arslan xx, Recep Yemişçi xxx, Enis Durak xx, Selçuk Öztürk xx, Fatih Aktay xxx, Alican Özfesli xx (Murat Arslan dk. 72 xx), Hamit Kulya xx (İbrahim Çağrı Oğuz dk. 79 xx), Anıl İzlem Balakkız xxx
Yedekler: Sefa Ufuk Çeltik, Seydi Kayasoy, Arda Hilmi Şengül, Onur Demir
Teknik Direktör: Gökhan Ertunç
Sparta Prag U19: Frantisek Kotek xx, Vaclav Dudl xx, Daniel Marecek xx, Petr Plachy x, Dominik Plechaty xx, Zinedin Mustedanagic xx, Filip Havelka x, Jan Fortelny xx (Christian Frydek dk. 78 xx), Ondrej Novotny xx (Richard Sedlacek dk. 63 xx), Daniel Köstl x, Vojtech Cmelik x (Matej Majka dk. 33 xx)
Yedekler: Jan Ctvrtecka, Tomas Cabadaj, Karel Tvaroh, Marian Burda
Teknik Direktör: Pavel Cunat
Goller: Fatih Aktay (dk. 3, 23, 41, 47 ve 60), Yusuf Yalçın Arslan (dk. 90+4) (Altınordu U19), Filip Havelka (dk. 45), Christian Frydek (dk. 82) (Sparta Prag U19)
Sarı kartlar: Vaclav Dudl, Zinedin Mustedanagic, Filip Havelka (Sparta Prag U19)