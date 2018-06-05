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Altınordu’nun acelesi yok

Spor Toto 1. Lig’de yeni seonun transfer çalışmalarına devam eden Altınordu’da Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu, “Kadromuza en az 4 oyuncu dahil edeceğiz. Acelemiz yok, çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Altınordunun acelesi yok

05 Haziran 2018 12:04

Geçtiğimiz sezon Play-off’un kapısından dönen Altınordu, bu sezon bu hedefe ulaşmak için transfer çalışmalarına devam ediyor. Kadrosuna Sinan Osmanoğlu ve Hüseyin Atakan Üner’i katan kırmızı-lacivertlilerde Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu en az 4 takviye daha yapacaklarını söyledi. Eroğlu, “Bize katkı sağlayacağını düşündüğümüz ve Altınordu’nun felsefesine uyabilecek oyuncularla ilgileniyoruz. En az 4 oyuncu transfer etme düşüncemiz var. Doğru isimleri kadromuza katmak için acele etmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Oyuncu bizi isteyecek”

Transferde tek kriterin istatistik olmadığını belirten Hüseyin Eroğlu, “Biz sadece istatistikleri iyi diye oyuncu almıyoruz. Gelecek oyuncu öncelikle burada olmayı istemeli ve bu kulübün kültürüne uyum sağlamalı” diye konuştu.

Deneyimli teknik adam, Uğur Arslan Kuru’nun Giresunspor’a gittiğini belirtirken, sözleşmeleri sona eren Mirkan Aydın ile Murat Uçar’dan ise cevap beklediklerini söyledi.  

Tolga Tahçı
 

 

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