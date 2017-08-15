Altınordu'nun sol beki Y.Orduspor’da

Y.Orduspor Başkan Yardımcısı Ertan Bakır imza töreninde yaptığı açıklamada, sezon öncesi kaliteli transferlere imza atarak iddialı bir takım oluşturduklarını belirtti. Ligin başlamasına çok az bir süre kaldığını ve takımın ihtiyaç duyulan bölgeler için çalışmaları sürdürdüklerini belirten Bakır, “Emre 1. Lig ve 2. Lig’in tecrübeli oyuncularından. Kendisi 4 şampiyonluk yaşamış bir futbolcu. Takımımıza çok şeyler katacağına inanıyorum” dedi.

Başarılı sol sek Emre Kara ise Yeni Orduspor’da olmaktan dolayı büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Yeni Orduspor’un güçlü bir kadro kurduğunu biliyordum. Teklif gelince hedefleri olan bir takımda oynamaktan mutluluk duyacağımı söyledim. Ordu futbol potansiyeli ve sevgisi yüksek bir il. Bundan sonra tüm enerjimle Yeni Orduspor’un başarısı için savaşacağım. Burada olmamdan dolayı bana inanan ve güvenen hocamız ve yönetime teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Emre Kara, 2010-2011 ve 2012 sezonlarında Türkiye Spor Toto 3.Lig ekiplerinden Beşikdüzüspor formalarını giydi. 2012/2013 sezonunda Türkiye Spor Toto 2. Lig’de Kahramanmaraşspor forması giyen başarılı futbolcu, 2013/2014 ve 2015 yıllarında Tuzlaspor forması giydi. 2015/2016 sezonunda PTT 1. Lig ekiplerinden Altınordu forması giyen Emre Kara, 2016/2017 yıllarında ise MKE Ankaragücü ve Altınordu formaları giydi.

Emre Kara, 2. Lig'de, MKE Ankaragücü ve Kahramanmaraşspor, 3. Lig'de Tuzlaspor, Bölgesel Amatör Lig'de ise Beşikdüzü formalarıyla şampiyonluk yaşadı.

Metin Akyürek