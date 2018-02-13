Diğer
Kategoriler

Altınova emin adımlarla 3. Lig'e ilerliyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 12. Grup'ta liderliğini sürdüren Altınova Belediyespor, 3. Lig yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Altınova emin adımlarla 3. Lige ilerliyor

13 Şubat 2018 23:16

Şu ana kadar 16 oynayan Sarı Yeşilliler 13 galibiyet alırken, 9 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. "Hedefimize adım adım yürüyoruz" diyen Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Kaya Tevfik Saygılı, “Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Amacımız bu yıl 3. Lig'e çıkabilmek. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yolda bize destek olan camiamıza teşekkür ederiz” dedi.

“Kenetlendik”

Maç eksiğine rağmen 4 puan farkla liderliği sürdürdüklerini hatırlatan Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, “Camia olarak şampiyonluğa inanmış durumdayız. Belediyemizle, kulübümüzle, takımımızla, taraftarımızla, ilçe halkımızla el ele vererek 3. Lig yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah bu sezon BAL’da şampiyonluğu elde ederek kentimizi 3. Lig'de temsil edeceğiz” diye konuştu.

Erdinç Bulun
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 13°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç