Altınova emin adımlarla 3. Lig'e ilerliyor

Şu ana kadar 16 oynayan Sarı Yeşilliler 13 galibiyet alırken, 9 haftadır mağlubiyet yüzü görmüyor. "Hedefimize adım adım yürüyoruz" diyen Altınova Belediyespor Teknik Direktörü Kaya Tevfik Saygılı, “Biz her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz. Amacımız bu yıl 3. Lig'e çıkabilmek. Bu yönde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bu yolda bize destek olan camiamıza teşekkür ederiz” dedi.

“Kenetlendik”

Maç eksiğine rağmen 4 puan farkla liderliği sürdürdüklerini hatırlatan Belediyespor Kulüp Başkanı Sedat Ok, “Camia olarak şampiyonluğa inanmış durumdayız. Belediyemizle, kulübümüzle, takımımızla, taraftarımızla, ilçe halkımızla el ele vererek 3. Lig yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah bu sezon BAL’da şampiyonluğu elde ederek kentimizi 3. Lig'de temsil edeceğiz” diye konuştu.

Erdinç Bulun

