Altınova’da denizde demir madeni çıkarmaya hazırlanıyorlar

Geçtiğimiz hafta Ayvalık Tabiat Platformu tarafından yapılan yazılı açıklamanın ardından, Ayvalık Belediyesi ile Ayvalık Ticaret Odası tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen Zeytin Hasat Günleri açılış programında konuşan Ayvalık Belediye Başkanı Rahmi Gençer’in duyurusuyla ilçe gündemine oturan denizden demir madeni çıkarmaya hazırlanan firmanın yetkilisi Çağatay Köse, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Densan Madencilik firmasının yetkilisi Köse, maden arama ve çıkarma faaliyeti projesinin Altınova denizinin açıklarında başlayacağını kaydederek, metalik maden (FE) demir arama ve çıkarma faaliyetleri yapılmasının planlandığını söyledi.

Vatandaşların bu aramadan rahatsız olmamaları gerektiğini, yapılacak çalışmanın doğaya ve denizdeki canlılara zarar vermeyeceğinin altını çizen Çağatay Köse, “Deniz ortamında yapılacak olan faaliyet tarama gemisi (Direjger) üzerinden taban kumunun süpürge yardımıyla emilerek seperatöre alınması ve içindeki metalik (Demir) malzemenin seperatör (Manyetik) vasıta ile ayrıştırılarak geriye kalan kumun tekrar deniz ortamına boru vasıtasıyla verilmesi ile gerçekleşecektir. Projede kum ve çakılın alımı yapılmayacak olup, sadece kumun içerisindeki metalik maden ayrıştırılmış olacaktır. Proje alanı Balıkesir ilinin yaklaşık 110 kilometre güney batısında, Ayvalık ilçesinin 10 kilometre güneydoğusunda, Altınova Mahallesi yaklaşık 3 kilometre kuzey batısında bulunmaktadır” diye konuştu.

Projenin deniz dibi canlıları ve bitkileri örtüsüne zarar vermeyeceğini ve daha çok canlı türünün yaşamasına olanak sağlayacağını savunan Köse, “Metalik madenin deniz dibinden arındırılması canlı ortamının renklenmesine yardımcı olacaktır” vurgusunda bulundu.

Çağatay Köse yaptığı açıklamada, “Ayvalık ve Altınova Sarımsaklı bölgesindeki vatandaşlar bu çalışmadan rahatsız olmamalıdırlar. Eğer isterlerse gelip çalışmaları yerinde izleyebilirler. Elektrik süpürgesine benzer vakumlu tarama gemisi çalışmaları Altınova Öğretmenler Sitesi önünden başlayarak, Sarımsaklı’ya kadar yaklaşık 15 kilometre alanı kapsayacaktır" şeklinde konuştu.

Ayvalıklı çevreciler denizde maden aranmasına tepkili

Öte yandan Ayvalık Tabiat Platformu yaptığı açıklamada, söz konusu demir madeni arama ve tarama işleminin devlet tarafından durdurulmasını talep ediyor.

Platform Yürütme Kurulu’nun yaptığı yazılı açıklama ise şöyle:

“15 Temmuz 2017’de yürürlüğe giren Maden Atıkları Yönetmeliği ile maden atıklarının denize dökülmesinin önü açılırken, Türkiye, dünyada Norveç’le birlikte maden atıklarını denize dökmek için çabalayan tek ülke görüntüsünü sergiliyor. Gerek yaşadığımız bölgede, gerek ülkemizde vahşi madenciliğin oluşturduğu yıkımlar ortadayken, hem de yanı başımızda, hem de Altınova’da, hem de denizde böyle bir madencilik faaliyetine göz yummamız, razı olmamız düşünülemez. Ayvalık Tabiat Platformu olarak gerek bu şirketin gerçekleştirmek istediği projenin, gerekse yeni saldırılarla karşımıza çıkan tüm şirketlerin, taleplerin ve projelerin takipçisi olacağız. Yeşilimizi, denizimizi, yaşam alanlarımızı teslim etmeyeceğiz.”

