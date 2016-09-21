Devriye nöbeti sırasında Altınova Mahallesi’nde kullanılmayan harabe bir evin önünde oturan R.Ç. (16), E.D. (20), O.A. (25), İ.E. (22) ve B.D.A. (22) isimli gençlerin şüpheli hareketlerini fark eden jandarma ekipleri, gençlerin üzerini aradı. 400 gram kenevir ile 5 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan gençlerden R.Ç. yaşının küçük olması sebebiyle, diğerleri ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, metruk bir evin önünde oturan 4 gencin üzerinden 400 gram kenevir, 5 gram da kenevir tohumu çıktı.