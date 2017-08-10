Altınova’nın gururu oldular

İlk mezunlarını 2016-2017 eğitim öğretim döneminde veren okul, ilk LYS sınavından başarıyla çıktı.

2016-2017 eğitim öğretim döneminde ilk mezunlarını veren ve 23 öğrencisi diploma alan okulda 23 öğrencinin 19’u 4 yıllık bir fakülteye girerken, 3 öğrenci de puanları tutmasına rağmen önümüzdeki sene şanslarını denemek için tercih hakkını kullanmadı. İlk 70 bine giren bir öğrenci ise, ek yerleştirmede istediği okula girmeyi deneyecek.

Altınova Anadolu Lisesi Müdürü Ercan Gökkaya, “Öğrencilerimi kutluyorum. Bu başarıda en büyük mimarı öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ederim” diye konuştu.

Mehmet Mercan