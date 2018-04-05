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Altıntaş halkından Mehmetçik Vakfı'na 158 bin TL bağış

Kütahya'nın Altıntaş Kaymakamlığı'nın Mehmetçik Vakfı için başlattığı yardım kampanyasında 158 bin TL toplandığı belirtildi.

Altıntaş halkından Mehmetçik Vakfına 158 bin TL bağış

05 Nisan 2018 10:40

Yapılan yardımlar Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik ve Belediye Başkanı Ferit Karabulut tarafından Ziraat Bankası Mehmetçik Vakfı hesabına yatırıldı. 

Altıntaş Kaymakamı Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, ''Başta süt üretİcilerimiz olmak üzere, tüm çiftçilerimize, kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına tüm Altıntaşlı hemşehrilerime duyarlılıklarından ve geniş gönüllülüklerinden dolayı sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Rabbim hayırlarını kabul etsin'' dedi.
Altıntaş halkının duyarlılığından çok memnun olduğunu belirten Başkan Karabulut, ''İlçemiz halkı olarak her kesimden insanlar Afrin harekatı için Mehmetçik Vakfına Şehit ve Gazilerimize destek olma adına toplam 158 bin TL yardım yapıldı. Tüm hayırsever vatandaşlarımıza şükranlarımı arz ederim'' ifadelerini kullandı. 

 

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