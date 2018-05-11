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Altıntaş'ta camiye yıldırım düştü

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde bugün yıldırım düşmesi sonucu merkez Kemerli camiiinde büyük hasar oluştu.

Altıntaşta camiye yıldırım düştü

11 Mayıs 2018 17:17

Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 civarından yıldırım düşmesi sonucu caminin tüm elektrik aksamı hasar görürken, caminin camları da kırıldı. Düşen yıldırımın şiddeti ile cami etrafında bulunan bazı işyeri ve evlerde elektronik eşyalarını ciddi şekilde zarar gördüğü bildirildi. Bazı işyerlerinin güvenlik kameralarının da tamamen yandığı öğrenildi. İlçeye 2 saat süren aşırı yağıştan dolayı elektrik verilemedi. Zarar gören camide işyeri ve evlerde hasar tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. 

Yunus Daşdemir

 

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